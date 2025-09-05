مأساة في لشبونة.. ارتفاع ضحايا انقلاب قطار جبلي إلى 17 قتيلاً و22 جريحاً

ارتفع عدد ضحايا حادث انحراف قطار جبلي عن مساره في العاصمة البرتغالية لشبونة إلى 17 قتيلاً و22 مصاباً، بينهم أربعة في حالة حرجة، وفق ما أعلنته السلطات المحلية، الخميس.

وبثّ التلفزيون البرتغالي مشاهد مروعة للقطار وهو مقلوب على جانبه في أحد الشوارع شديدة الانحدار، بعدما اصطدم بقوة بأحد المباني السكنية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.

وأوضحت السلطات أن هوية القتلى لم تُعرف بعد، لكنها لم تستبعد وجود أجانب بين الضحايا، نظراً لشهرة هذا القطار الأيقوني الذي يعد من أبرز معالم لشبونة السياحية.

وبحسب التحقيقات الأولية، يرجح أن يكون خلل في كابلات القطار وراء الحادث المميت، بينما فتحت النيابة العامة تحقيقاً شاملاً لتحديد الأسباب بدقة ومنع تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً.

وقالت فرق الإنقاذ إن عمليات البحث ما زالت مستمرة للتأكد من عدم وجود ركاب عالقين، فيما شارك عشرات من عناصر الإطفاء والإسعاف في نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة.

من جانبه، عبّر الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، متعهداً بتقديم الدعم الكامل للمصابين وعائلاتهم، ومؤكداً أن التحقيقات ستُجرى بشفافية تامة لتحديد المسؤوليات.

ويأتي هذا الحادث ليعيد إلى الأذهان المخاطر المرتبطة بالقطارات الجبلية القديمة في أوروبا، حيث طالبت جمعيات مدنية بضرورة تحديث أنظمة الأمان والصيانة الدورية لتفادي تكرار مثل هذه المآسي في وجهات سياحية مكتظة بالزوار.