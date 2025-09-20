قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد التهديد بإغتيال زعيمهم .. أول رد للحوثيين علي وزير دفاع الاحتلال
مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي
خبير آثار يكشف رفض تركيب كاميرات داخل المخازن ومعامل الترميم
الإهمال في شرب الماء يوميًا يقودك إلى مشكلات صحية خطيرة
أحمد حسن يكشف موعد ومكان بطولة السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت
الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم
تزوجها وأخذ سيارتها وأموالها.. بريطانية تستغيث بعد تعرضها للنصب من مصري
شوبير عن فوز الأهلي على سيراميكا : بداية العودة
مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية
تأشيرة ذهبية بمليون دولار.. ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يمنح استثناءات للأجانب
التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول تعليق من روسيا على إتهام إستونيا لها بإختراق المجال الجوي

روسيا
روسيا
محمود نوفل

 
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ 3 مقاتلات "ميغ-31"  رحلة مخططة من كاريليا إلى كالينينغراد ، مشيرة إلى أن الرحلة جرت وفقا لقواعد استخدام المجال الجوي الدولي دون انتهاك حدود أي دولة أخرى وهو ما تؤكده وسائل المراقبة الموضوعية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان : المقاتلات الروسية لم تنحرف عن المسار الجوي المتفق عليه ولم تنتهك المجال الجوي لإستونيا.

واشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن مسار الرحلة مر فوق المياه المحايدة في بحر البلطيق وعلى بعد يزيد عن 3 كيلومترات من جزيرة فايندلو.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت وزارة الخارجية الإستونية أن ثلاث طائرات روسية اخترقت المجال الجوي الإستوني اليوم الجمعة، مضيفةً أنها استدعت القائم بالأعمال الروسي على خلفية الحادث.

وأضافت الخارجية الإستونية أن ثلاث طائرات روسية مقاتلة من طراز ميج-31 دخلت المجال الجوي الإستوني فوق خليج فنلندا دون إذن، وبقيت هناك لمدة 12 دقيقة، وفقا لما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الإستوني، مارجوس تساهكنا: "لقد انتهكت روسيا بالفعل المجال الجوي الإستوني أربع مرات هذا العام، وهو أمر غير مقبول في حد ذاته لكن التوغل اليوم، الذي تضمن دخول ثلاث طائرات مقاتلة مجالنا الجوي، يُعد وقاحة غير مسبوقة".

وأضاف: "يجب مواجهة اختبار روسيا المتزايد للحدود وعدوانيتها المتزايدة بزيادة سريعة في الضغوط السياسية والاقتصادية".

يأتي حادث يوم الجمعة بعد أن انتهكت طائرات روسية بدون طيار المجال الجوي البولندي والروماني في وقت سابق من هذا الشهر، مما دفع حلفاء الناتو إلى التعهد بتعزيز دفاعاتهم على الجناح الشرقي للحلف.

روسيا أستونيا وزارة الدفاع الروسية وزارة خارجية أستونيا المجال الجوي الإستوني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟

إسورة

3 ملايين جنيه وخرزة مفقودة.. كبير الأثريين يعلن مفاجأة عن إسورة المتحف المصري

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

سرقة المتحف المصري

اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية

عمومية الأهلي

وجودك قرار مش اختيار.. عمومية الأهلي تضع الخطيب في خانة اليك.. تفاصيل

سرقة الإسورة الملكية

إخلاء سبيل شخصين في واقعة سرقة الإسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير

ترشيحاتنا

وليد صلاح الدين

وليد صلاح الدين: حققنا فوزًا مهمًّا على سيراميكا..وسعداء بالتزام اللاعبين

هانيا الحمامي

هانيا الحمامي تتوج ببطولة CIB المصرية للإسكواش 2025

الأهلي

بالأرقام.. نتائج الجمعية العمومية بالنادي الأهلي لتعديل النظام الأساسي

بالصور

الإهمال في شرب الماء يوميًا يقودك إلى مشكلات صحية خطيرة

الإهمال في شرب الماء يوميًا.. عادة بسيطة تقودك إلى مشكلات صحية خطيرة
الإهمال في شرب الماء يوميًا.. عادة بسيطة تقودك إلى مشكلات صحية خطيرة
الإهمال في شرب الماء يوميًا.. عادة بسيطة تقودك إلى مشكلات صحية خطيرة

التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت

التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت
التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت
التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت

برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025..تجنب الانسحاب أو التلميح

برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025.. ترى الصورة من عدة زوايا

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

فيديو

سرقة الإسورة الملكية الذهبية

سرقة الإسورة الملكية الذهبية .. أسرار من الكواليس تكشفها التحقيقات

سرعه النت

​لا تضع الراوتر هنا.. أماكن تدمر سرعة الإنترنت

فوائد الكاكاو

اندهش .. الكاكاو يعالج مقاومة الأنسولين ويضبط السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد