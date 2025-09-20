غزة تشهد أشرس حملة إسرائيلية على المدنيين منذ أيام | تفاصيل

استشهد طفلان وأصيب عدد من المدنيين، اليوم السبت، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة المعتصم التي تؤوي نازحين قرب ملعب اليرموك بمدينة غزة.

وفي سياق متصل، نفذ جيش الاحتلال سلسلة من العمليات العسكرية المتواصلة، تضمنت نسف مبانٍ سكنية في المدينة، وشنت طائرات مسيرة غارات على حي الصبرة شمال غربي غزة، بالتزامن مع تفجير عربات مفخخة وقصف عنيف في المناطق الشمالية الغربية.

كما شنت الطائرات غارات على منطقة تل الهوى جنوب غربي المدينة، بينما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية من مخيم البريج وسط القطاع.

وفي خطوة خطيرة، أطلقت قوات الاحتلال النار على منتظرين للمساعدات الإنسانية قرب محور "نتساريم" وسط غزة، فيما تسبب قصف محيط شركة الكهرباء في مخيم النصيرات بأضرار جسيمة للمنشآت.