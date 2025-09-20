قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعربات مفخخة .. جيش الاحتلال يقصف مدينة غزة

محمود نوفل

أفادت تقارير  إعلامية بتنفيذ جيش الاحتلال  قصف عنيف وتفجير عربات مفخخة في المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية،  لاحقا ، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجه جيش الاحتلال لهدم مدينة غزة "من جذورها"، معتبرة أن وعوده المتكررة بالقضاء على حركة حماس "فارغة".

وفي افتتاحيتها بعنوان "الغنيمة العقارية الإسرائيلية تشمل محو غزة من على وجه الأرض"، أشارت الصحيفة إلى أن مئات الجنود الإسرائيليين قُتلوا، إلى جانب عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، في سياق ما وصفته بخطط لتحويل أراضي غزة إلى مشاريع إسكانية لضباط الشرطة الإسرائيلية.

وأضافت أن هذه الرؤية تأتي متماشية مع مقترحات وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، الذي دعا إلى هدم القطاع، وخطة أوسع نطاقًا كشف عنها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تقضي بتحويل غزة إلى "غنيمة عقارية"، مشيرة إلى أن الأخير تحدث عن مفاوضات جارية بهذا الشأن مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو لم يبد أي اعتراض على تصريحات سموتريتش حتى الآن، معتبرة أن هناك فجوة بين الخطاب الرسمي للحكومة حول "تدمير حماس" و"استعادة الرهائن"، وبين ما وصفته بالطموحات الاقتصادية الاستعمارية التي يجري تداولها خلف الكواليس.

وشددت هآرتس على أن قطاع غزة أرض فلسطينية يسكنها أكثر من مليوني شخص، معظمهم من لاجئي 1948 وأبنائهم، محذرة من أن أي خطة لاحتلال القطاع وتطهيره سكانيًا "تمثل جريمة دولية لا مكان لها في العالم الحديث".

