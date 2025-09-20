قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ترامب : نعمل على إنهاء الحرب في غزة وبين روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تحدث مع الرئيس الصيني حول العديد من القضايا مثل غزة والحرب الأوكرانية والتجارة.

وأضاف ترامب في كلمة له : المستثمرون مستعدون لصفقة "تيك توك" وسيكون لنا سيطرة صارمة للغاية على التطبيق" ، مشيرا إلى أن  الرئيس الصيني وافق على صفقة "تيك توك و"يجب توقيعها"

وفي سياق أخر ؛ أكد الرئيس الأمريكي ترامب عدم رضائه عن إختراق طائرات روسية المجال الجوي الإستوني ، قائلا " سأبحث في الأمر".

وفيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكي ؛ لفت ترامب إلى أنه كان ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي القيام بالمزيد.

كما زاد الرئيس الأمريكي في تصريحاته بالقول " نعتقد أن الرئيس الصيني سيعمل معنا لإنهاء الصراع في أوكرانيا".


وبشأن ميزانية واشنطن ؛ بين  ترامب أن مجلس النواب نجح في اعتماد الموازنة المؤقتة التي تضمن عمل الحكومة ، مضيفا " هناك 53 عضوا في مجلس الشيوخ يؤيدون الموازنة الجديدة ولكننا نحتاج إلى 60 صوتا ولا أعتقد أن الديمقراطيين سيصوتون لصالحنا".

وواصل الرئيس الأمريكي قائلا :  واشنطن أصبحت مكانا آمنا وسنذهب إلى مدن أخرى كشيكاغو وسنعمل على تخفيض معدلات الجريمة هناك.

كما أشار أيضا إلى نجاحه في إيقاف 7 حروب ، لافتا  إلى يعمل على إنهاء الحرب في غزة وبين روسيا وأوكرانيا.

وشدد ترامب على أن هجوم 7 أكتوبر كان الأسوأ في التاريخ ولا يمكن له أن ينسى هذه الأحداث ، مضيفا " كل يوم يمر يعتبر وقتا طويلا عندما يتعلق الأمر بغزة وبإسرائيل وبالشرق الأوسط وأمامنا طريق طويل لنقطعه".

وصرح ترامب أيضا أنه التقى عائلات الرهائن في غزة وهم يريدون أبنائهم حتى لو كانوا جثثا أو رفات.
وقال ترامب أيضا :  سأواصل العمل على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية ، ولا ننفق أموالا على الحروب بل نجني منها أرباحا والناتو هو من يتحمل تكلفة الحرب الروسية الأوكرانية.

واثني الرئيس الأمريكي ترامب على نجاحه في محو الكارثة النووية الإيرانية

وختم ترامب :  التعريفات الجمركية ستدعمنا في خفض الضرائب حيث أصبحت أمريكا تتلقى أموالا طائلة من الدول جراء هذه الرسوم.

