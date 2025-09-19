باباك أماميان: الأولويات بين واشنطن وأوروبا مختلفة.. والصين وإيران تهديد لأمريكا

قال باباك أماميان عضو حزب المحافظين البريطاني، إنّ المؤتمر الصحفي أمس بين رئيس الوزراء البريطاني ستارمر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أظهر أن مشكلات أو مخاوف الامن القومي لكل دولة مختلفة.

وأضاف، في تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية: «للولايات المتحدة على سبيل المثال، مخاوف الأمن القومي تتمثل في الصين والسلاح النووي للنظام الايراني، ولكن بالنسبة إلى الأوروبيين أو البريطانيين، فإن أولى مخاوف الأمن القومي روسيا، والثانية ما يحدث في الصراع بين حماس واسرائيل بغزة، وهذا أمران مختلفان تماما وفي الوقت الحالي لا يستطيعون أن يتفقوا على استراتيجية ولا يستطيعون الاتفاق على كيفية التعامل مع مخاوف بعضهم البعض".

وتابع: "عندما يكون لديك جانبان ومخاوفهما الأمنية مختلفة تماما سيكون من الصعب أن يكون هناك تعاون، والأهم من ذلك أن الأوروبيين في حاجة إلى التعاون مع الولايات المتحدة الامريكية، ولكن عندما يكون لديهم نوع مختلف من مخاوف الأمن القومي في هذه الحالة لن يستطيعوا التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية".

إلى ذلك، قال إن الرئيس ترامب ملتزم بالسلام والرخاء، وأظهر ذلك وفاوض من أجل ذلك، ووصل إلى 7 اتفاقات سلام وعمليات وقف إطلاق النار، وبخصوص مسألة حماس، فإن إدارة ترامب كانت تقول إن حماس عليها 3 أشياء يجب فعلها، وبعد ذلك ستحل المشكلة، تحرير الرهائن، الضمانات الأمنية من حماس أنهم لن يهاجموا إسرائيل مرة أخرى، وثالثا، أن حماس عليها الالتزام بالتنمية الاقتصادية والتجارة، وهذه نقطة بداية جيدة.