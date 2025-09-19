ترامب ينتقد تصريحات مرشح بلدية نيويورك حول اعتقال نتنياهو

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصريحات المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك زهران ممداني، التي تعهّد فيها باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار المدينة، قائلاً إنها «تصريحات غير مناسبة».

وكان ممداني قد صرّح في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز أنه سيصدر أوامر لشرطة نيويورك بتنفيذ الاعتقال في حال توليه منصب العمدة، معتبرًا أن هذا الموقف ينسجم مع مبادئه المؤيدة للقضية الفلسطينية.

غير أن خبراء قانونيين استشارتهم الصحيفة أكدوا أن مثل هذه الخطوة غير قابلة للتنفيذ من الناحية العملية، وقد تتعارض مع القوانين الفيدرالية الأمريكية.

ردود فعل قانونية وسياسية

تصريحات ممداني أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية بالولايات المتحدة، خصوصًا أن مدينة نيويورك تضم واحدة من أكبر الجاليات اليهودية خارج إسرائيل.

ويرى محللون أن مجرد طرح هذه الفكرة قد يؤدي إلى موجة توتر جديدة بين أنصار إسرائيل ومؤيدي الحقوق الفلسطينية داخل الولايات المتحدة، في وقت تتزايد فيه الانقسامات حول الحرب في غزة.

سياق انتخابي مشحون

يُعرف ممداني، وهو نائب في مجلس ولاية نيويورك وناشط بارز في الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي، بدعمه الواضح للقضية الفلسطينية. وقد حظيت حملته الانتخابية بدعم مالي واسع، حيث تصدّر منافسيه في حجم التبرعات خلال أغسطس الماضي، وفق تقارير إعلامية أمريكية.

هذا الزخم يعكس التحول داخل شرائح من الناخبين الشباب والأقليات، الذين يطالبون بمواقف أكثر حدة تجاه السياسات الإسرائيلية.

انعكاسات إقليمية ودولية

على الصعيد الدولي، يُنظر إلى هذه التصريحات كجزء من التحولات في الخطاب السياسي الأمريكي حيال إسرائيل، حيث تزداد الأصوات المنتقدة لسياساتها داخل أوساط الحزب الديمقراطي.

وفي المقابل، تعتبر تل أبيب أي حديث عن ملاحقة قادتها أمام القضاء أو عبر مبادرات سياسية محلية تهديدًا لمكانتها الدولية.

ويرى مراقبون أن رد ترامب جاء بهدف طمأنة إسرائيل وحلفائها في الداخل الأمريكي، والتأكيد على أن البيت الأبيض — في حال عودته إليه — لن يسمح بتجاوز الخطوط التقليدية في العلاقات مع تل أبيب.