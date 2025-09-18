ترامب: يبدو أن الصين وافقت على صفقة تيك توك

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقناة فوكس نيوز يوم الخميس بأن الصين، على ما يبدو، قد وافقت على صفقة بشأن تيك توك، وذلك بعد إعلانه عن اتفاق في وقت سابق من هذا الأسبوع مع الصين يُبقي تطبيق الفيديوهات القصيرة قيد التشغيل في الولايات المتحدة.

وقال لبرنامج "القصة مع مارثا ماكالوم": "عقدنا اجتماعًا مثمرًا للغاية قبل أيام، ويبدو أنهم وافقوا على تيك توك".

ووصفت الصين يوم الأربعاء الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في مدريد لتحويل ملكية تيك توك إلى ملكية أمريكية بأنه "مربح للجانبين"، وقالت في افتتاحية إعلامية رسمية إنها ستراجع صادرات تيك توك التكنولوجية وتراخيص الملكية الفكرية.

ومن المقرر أن يتحدث ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج يوم الجمعة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أشاد الرئيس ترامب بـ "القيمة الهائلة" لتيك توك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم في المملكة المتحدة مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستامر، وأشار إلى أنه سيتحدث إلى الزعيم الصيني شي جين بينج يوم الجمعة.