البرهان : منفتحون على أي جهود لإيقاف الحرب شريطة الحفاظ على سيادة ووحدة السودان

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، أن الحكومة السودانية منفتحة لأي جهود تسعى لايقاف الحرب شريطة الحفاظ على سيادة ووحدة البلاد وصون مؤسساتها الوطنية.. مجددا إلتزام بلاده بحماية ورعاية كل من يلقي السلاح وينحاز للصف الوطني.

جاء ذلك خلال لقاء "البرهان"، بمقر السفارة السودانية بالدوحة، عدداً من المفكرين والإعلاميين والمثقفين ورجال الأعمال السودانيين بدولة قطر، وذلك على هامش مشاركته في القمة العربية الإسلامية التي اختتمت أعمالها مؤخراً بالعاصمة القطرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) اليوم /الخميس/.

وتطرق اللقاء لمجمل الأوضاع في السودان على ضوء الحرب التي يخوضها الشعب السوداني بجانب قواته المسلحة.

وأعرب "البرهان" عن شكره وتقديره لدولة قطر، مثمناً مواقفها تجاه الشعب السوداني.. مؤكدا وقوف السودان ودعمه لقطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وقدم رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني توضيحا إضافيا حول الوضع في السودان، وقال: إن السودان يخوض حربا مصيرية من أجل عزة وكرامة الشعب السوداني، مشيراً إلى الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المساندة لها في كافة محاور العمليات.

