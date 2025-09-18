الفيتو الأمريكي يجهض مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

فشل مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس في تبني مشروع قرار بشأن غزة بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".

وأعلنت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن واشنطن ترفض مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن بشأن الوضع في غزة.

وعقد مجلس الأمن الدولي في هذه الأثناء، اجتماعا للتصويت على مشروع مقدم من الدول العشرة غير دائمة العضوية، يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة.

وطالب مشروع القرار مجلس الأمن بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، تحترمه جميع الأطراف، ويطالب حكومة الاحتلال بأن ترفع فورا ودون شروط جميع القيود المفروضة على دخول المعونة الإنسانية إلى غزة وتضمن توزيعها -بشكل آمن ودون عوائق- على السكان المحتاجين لهذه المساعدة، ولا سيما من قِبل الأمم المتحدة والشركاء في مجال العمل الإنساني.

وينص مشروع القرار على ضرورة حدوث ذلك على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ العمل الإنساني المتمثلة في الإنسانية والحياد وعدم التحيز والاستقلالية. وطالب بأن تضمن إسرائيل أيضا الاستعادة الكاملة لجميع الخدمات الأساسية.

قدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن وهي: باكستان، بنما، الجزائر، جمهورية كوريا، الدنمارك، سلوفينيا، سيراليون، الصومال، غيانا، واليونان.