مفاجأة في سماء غزة.. المقاومة تقتنص طائرتين إسرائيليتين مسيرتين

أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم عن استيلاء مقاتليها على طائرتين إسرائيليتين من نوع "كواد كابتر" أثناء قيامهما بمهام استخباراتية في أجواء حيي التفاح والشيخ رضوان بمدينة غزة.

وفي سياق متصل، أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن الأسرى الإسرائيليين داخل غزة لن يكونوا بأمان ما دام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مصمماً على قتلهم جميعًا.

كما وجهت كتائب القسام رسالة تحذيرية لجنود الاحتلال خلال اجتياحهم لقطاع غزة، مشيرة إلى أنهم لن يكونوا لقمة سائغة، وأن أرواحهم وجرافاتهم ستكون أهدافًا للمجاهدين، ما قد يؤدي إلى زيادة أعداد الأسرى.