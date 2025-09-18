ضربة موجعة لتل أبيب: ميناء إيطالي يغلق أبوابه أمام الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل

رفض ميناء رافينا الإيطالي المطل على البحر الأدرياتي، يوم الخميس، دخول شاحنتين قيل إنهما تحملان أسلحة إلى إسرائيل، في ظل تصاعد الاحتجاجات بين عمال الموانئ الإيطاليين ومجموعات عمالية أخرى ضد الهجوم على غزة.

وصرح أليساندرو باراتوني، رئيس بلدية رافينا، من يسار الوسط، للصحفيين بأن سلطة الميناء قبلت طلبه وطلب الحكومة الإقليمية بمنع دخول الشاحنات المحملة بالمتفجرات المتجهة إلى ميناء حيفا الإسرائيلي، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وقال باراتوني في بيان: "تقول الدولة الإيطالية إنها منعت بيع الأسلحة إلى إسرائيل، لكن من غير المقبول، بفضل الثغرات البيروقراطية، أن تمر عبر إيطاليا من دول أخرى".

ولم يقدم تفاصيل عن مصدر الحاويات أو أدلة على محتوياتها.

وقد اتخذ عمال الموانئ في دول أوروبية أخرى، مثل فرنسا والسويد واليونان، إجراءات مماثلة لمنع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

يعكس قرار رافينا تنامي التعبئة في إيطاليا ضد الهجوم الإسرائيلي ودعمًا لأسطول دولي يحاول إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين.

صرح متحدث باسم السفارة الإسرائيلية في روما بأنهم لا يملكون معلومات مفصلة كافية حول القضية، ولذلك رفضوا التعليق وتتهم الحكومة الإسرائيلية أحيانًا الدول الأوروبية بالتحيز ضدها وتصديق دعاية حماس.

يوم الجمعة، سيُنظم الاتحاد العام الإيطالي للعمال (CGIL)، أكبر هيئة نقابية في إيطاليا، إضرابًا وطنيًا لمدة نصف يوم ومسيرات في روما ومدن أخرى، بينما في 22 سبتمبر، ستُوقف نقابتان أخريان العمل وتحاولان عرقلة النشاط في مينائي جنوة وليفورنو الكبيرين.

وقال ريكاردو رودينو من نقابة عمال الموانئ في جنوة: "لن نسمح لأي شخص بالمرور عبر الميناء".

صرح الاتحاد العام للعمال الإيطاليين (CGIL) بأن احتجاجاته تهدف إلى الضغط على حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني "لتعليق جميع اتفاقيات التعاون التجاري والعسكري مع إسرائيل، ورفع الحظر الإنساني، والاعتراف بدولة فلسطين".

صرح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني يوم الخميس بأن إيطاليا ستدعم عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد المستوطنين الإسرائيليين العنيفين والوزراء الإسرائيليين الذين أدلوا بتصريحات "غير مقبولة" بشأن غزة والضفة الغربية، وأنه منفتح على دراسة فرض عقوبات تجارية.