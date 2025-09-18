قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفيتو الأمريكي يجهض مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
طفل يقود سيارة ويعرض أرواح المواطنين للخطر وآخران يجلسان أعلاها بالقليوبية.. فيديو
غياب زعيم الثغر.. هزيمة الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري
مفاجأة في سماء غزة.. المقاومة تقتنص طائرتين إسرائيليتين مسيرتين
توقف الحلقة .. نقل مقدم برنامج 90 دقيقة إلى المستشفى في وعكة صحية مفاجئة
البرهان : منفتحون على أي جهود لإيقاف الحرب شريطة الحفاظ على سيادة ووحدة السودان
بعد سرقة الأسورة الملكية.. خبيرة ترميم تسرد كواليس التعامل مع المجوهرات والآثار
مطارا القاهرة والغردقة الدولي يحصدان جائزتين المجلس الدولي في أفريقيا ACI Africa
السفير محمد العرابي: الشعب الإسرائيلي لا بد أن يدفع ثمن غطرسة حكومته.. وبيان الدوحة وحده لا يكفي
ضربة موجعة لتل أبيب: ميناء إيطالي يغلق أبوابه أمام الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل
تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام السفارة الإيطالية بجاردن سيتي
ترامب : الولايات المتحدة تعمل على استعادة قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان
أخبار العالم

ضربة موجعة لتل أبيب: ميناء إيطالي يغلق أبوابه أمام الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل

ميناء رافينا الإيطالي
ميناء رافينا الإيطالي
ناصر السيد

رفض ميناء رافينا الإيطالي المطل على البحر الأدرياتي، يوم الخميس، دخول شاحنتين قيل إنهما تحملان أسلحة إلى إسرائيل، في ظل تصاعد الاحتجاجات بين عمال الموانئ الإيطاليين ومجموعات عمالية أخرى ضد الهجوم على غزة.

وصرح أليساندرو باراتوني، رئيس بلدية رافينا، من يسار الوسط، للصحفيين بأن سلطة الميناء قبلت طلبه وطلب الحكومة الإقليمية بمنع دخول الشاحنات المحملة بالمتفجرات المتجهة إلى ميناء حيفا الإسرائيلي، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وقال باراتوني في بيان: "تقول الدولة الإيطالية إنها منعت بيع الأسلحة إلى إسرائيل، لكن من غير المقبول، بفضل الثغرات البيروقراطية، أن تمر عبر إيطاليا من دول أخرى".

ولم يقدم تفاصيل عن مصدر الحاويات أو أدلة على محتوياتها.

وقد اتخذ عمال الموانئ في دول أوروبية أخرى، مثل فرنسا والسويد واليونان، إجراءات مماثلة لمنع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

يعكس قرار رافينا تنامي التعبئة في إيطاليا ضد الهجوم الإسرائيلي ودعمًا لأسطول دولي يحاول إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين.

صرح متحدث باسم السفارة الإسرائيلية في روما بأنهم لا يملكون معلومات مفصلة كافية حول القضية، ولذلك رفضوا التعليق وتتهم الحكومة الإسرائيلية أحيانًا الدول الأوروبية بالتحيز ضدها وتصديق دعاية حماس.

يوم الجمعة، سيُنظم الاتحاد العام الإيطالي للعمال (CGIL)، أكبر هيئة نقابية في إيطاليا، إضرابًا وطنيًا لمدة نصف يوم ومسيرات في روما ومدن أخرى، بينما في 22 سبتمبر، ستُوقف نقابتان أخريان العمل وتحاولان عرقلة النشاط في مينائي جنوة وليفورنو الكبيرين.

وقال ريكاردو رودينو من نقابة عمال الموانئ في جنوة: "لن نسمح لأي شخص بالمرور عبر الميناء".

صرح الاتحاد العام للعمال الإيطاليين (CGIL) بأن احتجاجاته تهدف إلى الضغط على حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني "لتعليق جميع اتفاقيات التعاون التجاري والعسكري مع إسرائيل، ورفع الحظر الإنساني، والاعتراف بدولة فلسطين".

صرح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني يوم الخميس بأن إيطاليا ستدعم عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد المستوطنين الإسرائيليين العنيفين والوزراء الإسرائيليين الذين أدلوا بتصريحات "غير مقبولة" بشأن غزة والضفة الغربية، وأنه منفتح على دراسة فرض عقوبات تجارية.

ضربة موجعة لتل أبيب ميناء إيطالي الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل إسرائيل ميناء رافينا الإيطالي البحر الأدرياتيكي أسلحة إلى إسرائيل عمال الموانئ الإيطاليين الهجوم على غزة

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

سر الحفاظ على البامية طازجة لأطول فترة.. طرق تخزين لا تعرفينها

طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية

يهدد صحتك دون أن تدري.. نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة

أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

