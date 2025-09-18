فيتو إسرائيلي على الجيش السوري.. تل أبيب تكشف شروطها لدمشق

أكد الكولونيل الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي موشيه إلعاد أن تل أبيب ترفض بشكل قاطع أي مساعٍ لإعادة بناء جيش سوري جديد، مشددًا على أن الموقف الإسرائيلي في المفاوضات الجارية مع دمشق أوضح أن البديل المطروح هو إنشاء جهاز شرطي قوي فقط داخل سوريا.

وقال إلعاد في مقابلة مع قناة i24 News مساء الخميس، إن المفاوضات تناولت مسألة الجيش السوري بشكل مباشر، حيث استفسر الجانب السوري عن موقف إسرائيل من إعادة تشكيل جيش وطني، مضيفًا: "كان ردنا حاسمًا: لن يكون هناك جيش في سوريا، فقط شرطة قادرة على حفظ الأمن الداخلي".

وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن تل أبيب ترى في أي جيش سوري مستقبلي تهديدًا محتملًا لأمنها، مؤكداً أن إسرائيل لن تسمح بإقامة أي قوة عسكرية قد تشكل خطرًا عليها في يوم من الأيام، مستشهدًا في الوقت نفسه بالعلاقة "المستقرة" مع كل من مصر والأردن بفضل اتفاقيات السلام الموقعة معهما.