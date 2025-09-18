قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل قمة نيوكاسل وبرشلونة في دوري الأبطال
200 ألف جنيه تعويضًا.. كواليس مثيرة في أولى جلسات محاكمة الفنانة شيرين عبدالوهاب بتهمة سب وقذف
ترامب: عدد القتلى الروس في الحرب أكثر من نظرائهم الأوكرانيين
شاهد | أول فيديو لقصف فندق إسرائيلي في إيلات بطائرة حوثية مسيرة
نتنياهو: نسيطر على 80% من قطاع غزة
مخالفات المرور 2025.. خدمة مجانية تكشف طرق الاستعلام والسداد والتظلم
مصطفى بكري: لو فكرت إسرائيل باختراق حدود مصر هيلاقونا تاني يوم في تل أبيب
حذاري من اللعب بالنار مع مصر.. مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهـ.ـيوني
مصطفى بكري: الإعلام الإسرائيلي جن جنونه بعد خطاب الرئيس السيسي
الأقصر ترتدي ثوب الملوك وتبهر العالم باستقبال ملك وملكة إسبانيا في زيارة تاريخية.. صور
صواريخ الحوثي تمطر سماء إسرائيل.. والاحتلال يحاول اعتراضها | شاهد
شعب وطني بالفطرة.. مصطفى بكري: الفدائية والنضال عنوان تاريخ الشعب المصري على مر العصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أزمة بلا نهاية .. المبعوث الأممي إلى سوريا يستقيل من منصبه بعد 7 سنوات

بيدرسون
بيدرسون
قسم الخارجي

أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، مساء الخميس 18 سبتمبر 2025، استقالته من منصبه بعد أكثر من ست سنوات قضاها في قيادة جهود الأمم المتحدة لإيجاد تسوية سياسية للأزمة السورية.

وقال بيدرسون، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي: لقد أبلغت الأمين العام بنيتي التنحي، وأنا مدين للشعب السوري وممتن له للغاية.

المبعوث الأممي الذي شغل مناصب دبلوماسية رفيعة في النرويج والأمم المتحدة، أقرّ بصعوبة المهمة التي تولّاها، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية والشعب يواجهون تحديات "معقدة وغير مسبوقة".

وحذّر بيدرسون من أن بقاء الوضع الراهن دون معالجة دبلوماسية قد يجعل سوريا "عالقة إلى أجل غير مسمى، غير قادرة على التعافي أو إعادة البناء، وقد تنزلق إلى موجات جديدة من الصراع والتدخل الخارجي".

كما دعا إلى تقديم دعم دولي واسع يواكب احتياجات البلاد، مؤكدًا أن نجاح العملية الانتقالية يتطلب استقرارًا سياسيًا، وشمولًا في الحكم، والتزامًا باحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، في ظل استمرار الضربات العسكرية الخارجية.

وتطرق بيدرسون إلى منطقة السويداء، حيث رحّب بخارطة الطريق التي أعلنتها سوريا والأردن والولايات المتحدة الأسبوع الماضي، معتبرًا أنها خطوة مهمة نحو المساءلة والمصالحة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

واختتم بيدرسون حديثه بتأكيد إيمانه بأن الوحدة السورية ممكنة، والنجاح ضد كل الصعاب لن يتحقق إلا من خلال مفاوضات حقيقية وتسويات جريئة.

أزمة بلا نهاية المبعوث الأممي إلى سوريا المبعوث الأممي بيدرسون الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

وفاة يمني شري

معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

ترشيحاتنا

السفير رضا الطايفي

المعرفة كسلاح.. مكتبات مصر العامة في معركة الوعي.. رضا الطايفي: مكتباتنا لم تعد للكتب فقط بل لاكتشاف المواهب وصناعة المستقبل.. مكتبات مصر أيقونة تنوير بمواجهة عتمة الجهل

ترامب وستارمر في لندن

ترامب وستارمر يرسمان ملامح القرن من لندن.. قائدا بريطانيا وأمريكا يناقشان الملفات الساخنة حول العالم.. خلاف بشأن "الدولة الفلسطينية" واتفاق على مواجهة روسيا

جامعة طنطا

جامعة طنطا تستضيف فاعليات مبادرة "بداية جديدة لضمان جودة التعليم"

بالصور

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

سر الحفاظ على البامية طازجة لأطول فترة.. طرق تخزين لا تعرفينها

طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية

يهدد صحتك دون أن تدري.. نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة

أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد