نتنياهو لـ "حماس" : ستكون هناك مفاجآت لكم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موجها حديث لحركة حماس، ستكون هناك مفاجآت لكم ، وذلك خلال المؤتمر الوطني للقناة الرابعة عشرة الإسرائيلية مساء اليوم الخميس.

كما تناول نتنياهو موضوعات تطبيق السيادة، والهجوم على معبر اللنبي، والمناورة في غزة، والعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وخلال المؤتمر، دعا الحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى تطبيق السيادة في الضفة الغربية وغور الأردن.

أوضح رئيس وزراء الاحتلال كيف تختلف المناورة هذه المرة عن المرات السابقة: قائلا "نحن نسيطر على أراضٍ في قطاع غزة ونحميها، حوالي 80% منها في أيدينا. لا تزال حماس في معقليها الأخيرين، ومدينة غزة هي أكبرهما - إنهم في خوف".



و قال نتنياهو مخاطبا حماس في رسائل مباشرة: "هل ستستخدمون الرهائن كدروع بشرية؟ سنلاحقكم حتى آخر رمق، وسيكون ذلك قريبا جدا".

وأضاف رئيس الوزراء الاحتلال: "رسالة إلى حماس، التي تستمع إلينا الآن: لن أفصح عن كيفية وموعد تحركنا، لأنها ستكون مفاجآت".