قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء لبنان: نتطلع لدعم التعاون مع مصر في مختلف المجالات والبناء
الصحة تحذر من استخدام المياه الساخنة في الشتاء
تنفيذ 18مشروعًا للمياه والصرف بـ273 قرية تخدم 3 ملايين مواطن في سوهاج
رذيلة أون لاين.. سقط 3 فتيات يمارسن الفحشاء في الإسكندرية | صور
بعد الاضطرابات الجوية.. مطارات دبي تعلن عودة الرحلات إلى طبيعتها
60 يوما على رمضان.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب غدا
المشاط: توفير التصويت الإلكتروني لانتخابات مجلسي ناديي الجزيرة والمعادي
قطرات جديدة لتخفيف الأعراض.. طول النظر الشيخوخي حالة طبية تصيب الملايين
عودة الطيران الأوروبي إلى بغداد بعد انقطاع 35 عامًا
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر
الديمقراطيون ينشرون صورًا جديدة من ممتلكات إبستين قبيل "مهلة الشفافية"
نواف: نثمن الدعم المصري للبنان لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوريا .. عقوبات على فصائل السلطان مراد وسليمان شاه والحمزات

سوريا
سوريا

فرضت السلطات البريطانية عقوبات على فصائل "السلطان مراد وسليمان شاه والحمزات" في سوريا.

وفي وقت سابق ؛ وسع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة،  قائمة عقوباتهما ضد روسيا استمرارا لمحاولات الضغط عليها، رغم فشل سياسة العقوبات وعدم جدواها.

وأدرج الاتحاد الأوروبي، "41 سفينة إضافية على قائمته السوداء في إطار العقوبات ضد روسيا"، وفقا لبيان صدر عن مجلس الاتحاد.

ويستهدف القرار الأوروبي ما وصفه بـ"أسطول الظل" من ناقلات النفط، والذي يتهمه مجلس الاتحاد بـ "المساهمة في إيرادات روسيا من الطاقة".

وينص القرار على منع "هذه السفن من دخول الموانئ الأوروبية أو تلقي أي خدمات منها، في خطوة تهدف إلى عرقلة صادرات النفط الروسية".

ومع هذه الإضافة الجديدة، يقترب إجمالي عدد السفن البحرية الخاضعة للعقوبات الأوروبية المضادة لروسيا من 600 سفينة، مما يعكس اتساع نطاق الحملة لاستهداف قطاع النقل البحري الذي يعد شريانا حيويا للتجارة الروسية، وخاصة في مجال الطاقة.

كما أعلنت وزارة المالية البريطانية فرض عقوبات جديدة تستهدف خمسة أفراد وتسع عشرة منظمة. 

ومن أبرز المستهدفين في هذه الحزمة، شركتا النفط الروسيتين "تات نفط" و"روس نفط"، اللتان أدرجتا على القائمة العقابية.

وأكدت موسكو على قدرة البلاد على الصمود أمام العقوبات الغربية، مع تزايد الأصوات داخل الدول الغربية المشككة في فاعلية هذه الإجراءات والجدوى منها.

سوريا الاتحاد الأوروبي وزارة المالية البريطانية روسيا النفط الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

سلطنة عمان

أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 19-12-2025

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

الفنانة نورهان

أول ظهور لـ نورهان بعد تعرضها لوعكة صحية في المغرب

ترشيحاتنا

سنن صلاة الجمعة

سنن صلاة الجمعة.. تعرف عليها واحرص على فعلها

موعد أذان الظهر

موعد أذان الظهر.. توقيت صلاة الجمعة والصلوات الخمس

صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

بث مباشر.. صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد