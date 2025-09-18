جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما على 3 قرى جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف عدة أهداف عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان يوم الخميس.

وشملت الأهداف مستودعات أسلحة أنشأها حزب الله في جنوب لبنان كجزء من جهوده لإعادة الإعمار، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بأنه صدر أمر إخلاء لثلاث مناطق في جنوب لبنان قبيل الغارات، بما في ذلك ميس الجبل وكفر تبنيت ودبين.

وجاء في أمر الإخلاء: "أنتم موجودون في مبانٍ يستخدمها حزب الله الإرهابي. حرصًا على سلامتكم، يُرجى منكم إخلاء تلك المباني والمباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

وكانت الأهداف تقع داخل قرى لبنانية، وأحيانًا في قلب القرية، وهو ما قد يكون السبب وراء الإنذار المبكر من المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.