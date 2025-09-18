قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد | أول فيديو لقصف فندق إسرائيلي في إيلات بطائرة حوثية مسيرة
مصطفى بكري: لو فكرت إسرائيل باختراق حدود مصر هيلاقونا تاني يوم في تل أبيب
حذاري من اللعب بالنار مع مصر.. مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهـ.ـيوني
مصطفى بكري: الإعلام الإسرائيلي جن جنونه بعد خطاب الرئيس السيسي
الأقصر ترتدي ثوب الملوك وتبهر العالم باستقبال ملك وملكة إسبانيا في زيارة تاريخية.. صور
صواريخ الحوثي تمطر سماء إسرائيل.. والاحتلال يحاول اعتراضها | شاهد
شعب وطني بالفطرة.. مصطفى بكري: الفدائية والنضال عنوان تاريخ الشعب المصري على مر العصور
مصطفى بكري: العقيدة الوطنية للقوات المسلحة قادرة على التصدي لكل محاولات الفوضى
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما على 3 قرى جنوب لبنان
بعد آخر تحديث.. لو عايز تعرف مقر لجنتك الانتخابية
الدرديري بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي: عمك في الصدارة
تأجيل أولى جلسات محاكمة الفنانة شيرين عبدالوهاب بتهمة سب مدير حساباتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن يدين حادثة جسر الملك حسين ويحذّر: مصالح المملكة ومساعدات غزة في خطر

جسر الملك حسين
جسر الملك حسين
ناصر السيد

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الخميس حادثة إطلاق النار على جسر الملك حسين موضحة أنها تعرض مصالح المملكة للأذى وتعطل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها أن الأجهزة الرسمية الأردنية بدأت تحقيقا في حادثة إطلاق النار التي وقعت بعد ظهر اليوم على الطرف الآخر من جسر الملك الحسين (معبر الكرامة)، والتي يدينها الأردن ويرفضها خرقا للقانون وتعريضًا لمصالح المملكة وقدرتها على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للأذى.

وأكدت الخارجية الأردنية في بيان موقف الأردن الثابت في إدانة كل أعمال العنف، ورفض كل الأعمال غير القانونية التي تعرض مصالح الأردن ودوره وعمليات إيصال المساعدات إلى قطاع غزة للأذى.

وأشارت إلى أنها تتابع وبالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية أوضاع السائقين الذين عبروا الجسر اليوم لإيصال المساعدات إلى غزة لضمان عودتهم الفورية إلى الأردن.

وكانت ۲۲ شاحنة مساعدات أردنية عبرت الجسر باتجاه غزة اليوم في إطار الإجراءات المتفق عليها، والتي أتاحت تسيير ٨٦٦٤ شاحنة مساعدات ضمن ۲۰۱ قافلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، ومكنت الأردن من أن يوفر خط إمداد رئيسي للمساعدات لقطاع غزة الذي يعاني كارثة إنسانية سببها ويفاقمها العدوان. 

وشدد البيان الأردني على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فوريا والتوصل لوقف إطلاق نار دائم وإطلاق تحرك دبلوماسي فاعل وفوري لحل الصراع على أساس حل الدولتين، ويحمي المنطقة كلها من تبعات التصعيد الخطير الذي تشهده.

وأوضح أن السائق الذي اتهم بالعملية هو عبد المطلب القيسي، من مواليد عام 1968، وهو مدني بدأ منذ 3 أشهر العمل سائقا لإيصال المساعدات إلى غزة.

حادثة جسر الملك حسين جسر الملك حسين الأردن مساعدات غزة وزارة الخارجية الأردنية إيصال المساعدات إلى قطاع غزة معبر الكرامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

وفاة يمني شري

معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

ترشيحاتنا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

بالصور

سر الحفاظ على البامية طازجة لأطول فترة.. طرق تخزين لا تعرفينها

طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية

يهدد صحتك دون أن تدري.. نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة

أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

لن تتوقع.. ماذا يحدث لمرضى السكري عند شرب الكاكاو

هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟
هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟
هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد