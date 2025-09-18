الأردن يدين حادثة جسر الملك حسين ويحذّر: مصالح المملكة ومساعدات غزة في خطر

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الخميس حادثة إطلاق النار على جسر الملك حسين موضحة أنها تعرض مصالح المملكة للأذى وتعطل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها أن الأجهزة الرسمية الأردنية بدأت تحقيقا في حادثة إطلاق النار التي وقعت بعد ظهر اليوم على الطرف الآخر من جسر الملك الحسين (معبر الكرامة)، والتي يدينها الأردن ويرفضها خرقا للقانون وتعريضًا لمصالح المملكة وقدرتها على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للأذى.

وأكدت الخارجية الأردنية في بيان موقف الأردن الثابت في إدانة كل أعمال العنف، ورفض كل الأعمال غير القانونية التي تعرض مصالح الأردن ودوره وعمليات إيصال المساعدات إلى قطاع غزة للأذى.

وأشارت إلى أنها تتابع وبالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية أوضاع السائقين الذين عبروا الجسر اليوم لإيصال المساعدات إلى غزة لضمان عودتهم الفورية إلى الأردن.

وكانت ۲۲ شاحنة مساعدات أردنية عبرت الجسر باتجاه غزة اليوم في إطار الإجراءات المتفق عليها، والتي أتاحت تسيير ٨٦٦٤ شاحنة مساعدات ضمن ۲۰۱ قافلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، ومكنت الأردن من أن يوفر خط إمداد رئيسي للمساعدات لقطاع غزة الذي يعاني كارثة إنسانية سببها ويفاقمها العدوان.

وشدد البيان الأردني على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فوريا والتوصل لوقف إطلاق نار دائم وإطلاق تحرك دبلوماسي فاعل وفوري لحل الصراع على أساس حل الدولتين، ويحمي المنطقة كلها من تبعات التصعيد الخطير الذي تشهده.

وأوضح أن السائق الذي اتهم بالعملية هو عبد المطلب القيسي، من مواليد عام 1968، وهو مدني بدأ منذ 3 أشهر العمل سائقا لإيصال المساعدات إلى غزة.