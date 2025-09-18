قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأردن يدين حادثة جسر الملك حسين ويحذّر: مصالح المملكة ومساعدات غزة في خطر
إبراهيم فايق يتغنى بالزمالك: الاستمرارية مفتاح النجاح مع تجربة جون إدوارد
الدرديري: رجوع الزمالك لمكانه الطبيعي في صدارة الدوري
إسرائيل في صدمة.. طائرة حوثية مسيرة تضرب فندقا بـ إيلات
الأقصر تستقبل ملك وملكة إسبانيا بترحاب رسمي وزيارة فريدة لمعبد الدير البحري
الرئيس الكازاخي يلتقي المفتي ووكيل الأزهر ووزير الأوقاف في ختام قمة زعماء الأديان بـ أستانا
مدبولي: ملتزمون بدعم وتطوير العلاقات مع مدريد.. ونشيد بالموقف الإسباني القوي تجاه القضية الفلسطينية
عبدالله السعيد يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والإسماعيلي
مخالفات المرور 2025.. خدمة مجانية تكشف طرق الاستعلام والسداد والتظلم
تعادل 3 ونصف مليون جنيه.. خبير أثري يكشف ماجأة عن أزمة سرقة أسورة الملك بسوسنس الأول
نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 18 سبتمبر 2025
فصل تاريخي جديد.. الكشف عن شواهد أثرية تؤكد وجود ميناء قديم مغمور بالمياه في الإسكندرية
أخبار العالم

إسرائيل في صدمة.. طائرة حوثية مسيرة تضرب فندقا بـ إيلات

ناصر السيد

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية اليوم الخميس بأن صاروخا أطلقته قوات الحوثي من اليمن أصاب هدفا في ​إيلات​ جنوبي دولة الاحتلال.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الطائرة الحوثية المسيرة أصابت فندقا في ​إيلات​، وتصاعدت أعمدة دخان من أحد المباني.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت أنه تم تفعيل الإنذارات في منطقة إيلات بعد الاشتباه بتسلل طائرة من الشرق.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن سلطات دولة الاحتلال رفعت درجة الاستنفار في إيلات خوفاً من تسلل طائرات معادية.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية على ميناء الحديدة غرب اليمن، أمس الأول الثلاثاء في إطار ما وصفه بضمان استمرار الحصار البحري والجوي المفروض على جماعة الحوثي.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل طاتس إلى أن تل أبيب لن تتوانى عن استخدام كامل قدراتها العسكرية ضد أي جهة تسعى لاستهدافها، مؤكدا أن "الحوثيين سيواصلون تلقي ضربات دقيقة وموجعة، وسيدفعون أثماناً باهظة عن كل محاولة عدوانية ضد إسرائيل". 

