إسرائيل في صدمة.. طائرة حوثية مسيرة تضرب فندقا بـ إيلات

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية اليوم الخميس بأن صاروخا أطلقته قوات الحوثي من اليمن أصاب هدفا في ​إيلات​ جنوبي دولة الاحتلال.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الطائرة الحوثية المسيرة أصابت فندقا في ​إيلات​، وتصاعدت أعمدة دخان من أحد المباني.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت أنه تم تفعيل الإنذارات في منطقة إيلات بعد الاشتباه بتسلل طائرة من الشرق.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن سلطات دولة الاحتلال رفعت درجة الاستنفار في إيلات خوفاً من تسلل طائرات معادية.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية على ميناء الحديدة غرب اليمن، أمس الأول الثلاثاء في إطار ما وصفه بضمان استمرار الحصار البحري والجوي المفروض على جماعة الحوثي.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل طاتس إلى أن تل أبيب لن تتوانى عن استخدام كامل قدراتها العسكرية ضد أي جهة تسعى لاستهدافها، مؤكدا أن "الحوثيين سيواصلون تلقي ضربات دقيقة وموجعة، وسيدفعون أثماناً باهظة عن كل محاولة عدوانية ضد إسرائيل".