غارة إسرائيلية تستهدف بلدة دبين جنوب لبنان

شن الطيران الإسرائيلي غارة جوية استهدفت بلدة دبين، في مرجعيون جنوب لبنان، مساء اليوم الخميس.



وكانت غارة إسرائيلية قد استهدفت منذ قليل بلدة كفر تبنيت، ومن قبلها غارة على بلدة ميس الجبل.



وفي هذا السياق، كتب رئيس وزراء لبنان، نواف سلام - عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، اليوم الخميس: "ردًا على التهديدات التي أطلقها الجيش الإسرائيلي باستهداف بلدات ميس الجبل، وكفرتبنيت، ودبين، وما رافقها من إنذارات عاجلة لإخلاء المنازل، يهمني أن أكرر إن الحكومة اللبنانية، المتمسكة بمسار وقف الأعمال العدائية، تؤكد أنها منخرطة في اجتماعات (الميكانيزم)، لكن السؤال المشروع اليوم: أين هو التزام إسرائيل بهذه الآليات؟ وكيف يُعقل أن تستمر في ممارسة الترهيب والاعتداءات، فيما يُفترض بهذه الاجتماعات أن تضمن التطبيق الكامل للقرار 1701 ولوقف العمليات العدائية؟".



وأضاف: "وعليه يدعو لبنان المجتمع الدولي، ولا سيّما الدول الراعية لاتفاق وقف العمليات العدائية إلى ممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها فورا، والعودة إلى الآلية واتفاق وقف العمليات العدائية والتزاماته، بما في ذلك الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي ما زالت تحتلها، ووقف الاعتداءات، والإفراج عن الأسرى".

