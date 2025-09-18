أردوغان يجدد دعمه لعباس: تركيا لن تتخلى عن فلسطين

عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لقاء قمة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في القصر الرئاسي بأنقرة، تناول آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقبيل اللقاء، أقيمت للرئيس عباس مراسم استقبال رسمية، أعقبها اجتماع ثنائي ناقش التحرك الفلسطيني في المحافل الدولية، وسبل تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين وتطوير التعاون في مختلف المجالات.

عباس أطلع أردوغان على المستجدات الميدانية في غزة والضفة الغربية، مشددًا على الأولوية الفلسطينية المتمثلة في وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل غير مشروط، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من القطاع، تمهيدًا لتحمّل دولة فلسطين مسؤولياتها بدعم عربي ودولي، والبدء بإعادة الإعمار.

كما دعا الرئيس الفلسطيني إلى خطوات عملية من المجتمع الدولي لمنع مخططات الضم ووقف الاستيطان، مطالبًا بالإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة.

وأكد أن مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة يبدأ بإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، جدّد أردوغان دعم بلاده الثابت للقضية الفلسطينية، واستعداد تركيا لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لغزة.

وبحث الرئيسان التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، المقرر في 22 سبتمبر الجاري في نيويورك، برعاية مشتركة من السعودية وفرنسا، مؤكدين استمرار التنسيق المشترك لدعم الحقوق الفلسطينية والسعي للحصول على اعترافات دولية أوسع بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

واختتم اللقاء بمأدبة عشاء رسمية أقامها الرئيس التركي على شرف عباس والوفد المرافق له، في إطار زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.