مدبولي: ملتزمون بدعم وتطوير العلاقات مع مدريد.. ونشيد بالموقف الإسباني القوي تجاه القضية الفلسطينية
عبدالله السعيد يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والإسماعيلي
مخالفات المرور 2025.. خدمة مجانية تكشف طرق الاستعلام والسداد والتظلم
تعادل 3 ونصف مليون جنيه.. خبير أثري يكشف ماجأة عن أزمة سرقة أسورة الملك بسوسنس الأول
نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 18 سبتمبر 2025
فصل تاريخي جديد.. الكشف عن شواهد أثرية تؤكد وجود ميناء قديم مغمور بالمياه في الإسكندرية
وزيرا خارجية مصر والسعودية: العدوان الإسرائيلي على غزة انتهاك جسيم للقانون الدولي
حماس: لن نكون حريصين على حياة المحتجزين مادام نتنياهو قرر قتلهم
أردوغان يجدد دعمه لعباس: تركيا لن تتخلى عن فلسطين
وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان ملفات غزة والسودان وتعزيز الشراكة
ترامب: إسقاط بوتين يبدأ من براميل النفط
ترامب: إسقاط بوتين يبدأ من براميل النفط

ناصر السيد

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته للدول الأوروبية لوقف شراء النفط الروسي، مدعيًا أن حرب موسكو في أوكرانيا ستنتهي إذا انخفض سعر النفط.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "ببساطة، إذا انخفض سعر النفط، سينسحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لن يكون لديه خيار آخر. سينسحب من تلك الحرب".

وأشار ترامب إلى أنه على الرغم من "قربه الشديد" من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إلا أنه فرض رسومًا جمركية باهظة على الهند لشرائها النفط الروسي.

يوم السبت، أصدر ترامب إنذارًا نهائيًا لدول الناتو لوقف شراء النفط الروسي، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستفرض "عقوبات صارمة" على روسيا فقط عندما توافق دول الناتو على فعل الشيء نفسه.

ذكرت شبكة CNN سابقًا أن الاتحاد الأوروبي فرض حظرًا على واردات النفط الروسي البحرية ومنتجات النفط المكررة مثل الديزل، إلا أن العديد من الدول لا تزال تستورد الوقود الأحفوري والغاز الطبيعي المسال الروسي.

وأكد ترامب يوم الخميس أن المملكة المتحدة، الدولة المضيفة له، لا تستورد النفط الروسي، قائلًا: "لم يكن هو من قام بذلك، بل دول أخرى".

وسئل ترامب أيضًا عما إذا كان نادمًا على دعوة بوتين إلى ألاسكا الشهر الماضي فأجاب الرئيس: "لا"، رافضًا الخوض في تفاصيل أكثر.

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

نيابة عن وزير الزراعة.. مدير المركزي للنخيل يشارك بمؤتمر الإعلان عن المعرض الدولي للتمور والعسل

جريمة في حق التاريخ .. خبير آثار : الأسورة المسروقة لاتقدر بثمن

يهدد صحتك دون أن تدري.. نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة

لن تتوقع.. ماذا يحدث لمرضى السكري عند شرب الكاكاو

لدعم صحة الأمعاء وتحسين الهضم.. أفضل توقيت لتناول بذور الشيا والكتان والشمر

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

