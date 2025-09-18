ترامب: إسقاط بوتين يبدأ من براميل النفط

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته للدول الأوروبية لوقف شراء النفط الروسي، مدعيًا أن حرب موسكو في أوكرانيا ستنتهي إذا انخفض سعر النفط.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "ببساطة، إذا انخفض سعر النفط، سينسحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لن يكون لديه خيار آخر. سينسحب من تلك الحرب".

وأشار ترامب إلى أنه على الرغم من "قربه الشديد" من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إلا أنه فرض رسومًا جمركية باهظة على الهند لشرائها النفط الروسي.

يوم السبت، أصدر ترامب إنذارًا نهائيًا لدول الناتو لوقف شراء النفط الروسي، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستفرض "عقوبات صارمة" على روسيا فقط عندما توافق دول الناتو على فعل الشيء نفسه.

ذكرت شبكة CNN سابقًا أن الاتحاد الأوروبي فرض حظرًا على واردات النفط الروسي البحرية ومنتجات النفط المكررة مثل الديزل، إلا أن العديد من الدول لا تزال تستورد الوقود الأحفوري والغاز الطبيعي المسال الروسي.

وأكد ترامب يوم الخميس أن المملكة المتحدة، الدولة المضيفة له، لا تستورد النفط الروسي، قائلًا: "لم يكن هو من قام بذلك، بل دول أخرى".

وسئل ترامب أيضًا عما إذا كان نادمًا على دعوة بوتين إلى ألاسكا الشهر الماضي فأجاب الرئيس: "لا"، رافضًا الخوض في تفاصيل أكثر.