قاعدة باجرام.. ترامب يكشف عن تحرك ضد الصين ينطلق من أفغانستان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تسعى لاستعادة السيطرة على قاعدة باجرام الجوية في أفغانستان، منتقدًا إدارة سلفه الرئيس جو بايدن لانسحابها الفوضوي من البلاد عام 2021.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "كنا سنغادر أفغانستان، لكننا سنغادرها بقوة وكرامة، وسنحتفظ بباجرام، القاعدة الجوية الكبرى - إحدى أكبر القواعد الجوية في العالم".

وأضاف: "لقد أعطيناها لهم دون مقابل. بالمناسبة، نحن نحاول استعادتها".

وسبق أن أشار ترامب إلى أنه كان سيحتفظ بالسيطرة على قاعدة باجرام الجوية، مشيرًا إلى أهميتها الاستراتيجية قرب الحدود بين أفغانستان والصين، مشيرًا في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن إدارة بايدن كانت "غبية للغاية" لسحب القوات الأمريكية من القاعدة عام 2021.

وألمح ترامب خلال المؤتمر الصحفي مع ستارمر إلى أنه قد يستخدم إدارته ضد طالبان، التي تسيطر على أفغانستان، لاستعادة القاعدة. قال ترامب للصحفيين : "نحاول استعادتها لأنهم يحتاجون إلينا. نريد استعادة تلك القاعدة".