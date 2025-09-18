ترامب: أتوقع من بوتين ألا يخذلني في السعي لإنهاء حرب أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أتوقع من بوتين ألا يخذلني في السعي لإنها حرب أوكرانيا، وذلك خلال مؤتمر صحفي بمشاركة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن.

و أضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، لا أتفق مع كير ستارمر بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

كما أوضح رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية .

و أضاف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن الأمن أساس العلاقة البريطانية الأمريكية، وذلك خلال مؤتمر صحفي بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لندن.

وأشار ستارمر: ناقشت مع الرئيس ترامب سبل زيادة الدعم الدفاعي لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أنه من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رسميا ، اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسمية إلى بريطانيا .

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني كان قد صرح في وقت سابق بأنه يعتزم الاعتراف بدولة فلسطين قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر، ما لم تستجب إسرائيل لمجموعة من الشروط لتحسين الوضع الإنساني في غزة.

ومن المقرر أن تبدأ اجتماعات القمة رفيعة المستوى في الأمم المتحدة -التي يشارك فيها قادة العالم، في 23 سبتمبر. وكان تقرير لصحيفة “تايمز” أفاد بأن ستارمر امتنع عن الإعلان رسميا عن اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين حتى بعد مغادرة ترامب، خشية أن يسيطر هذا الإعلان على المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر أن يعقده مع ترامب في قصر تشيكرز يوم الخميس.

ولفتت الصحيفة إلى أن ستارمر يجد نفسه على خلاف مع الإدارة الأمريكية بشأن هذا الإجراء، والتي تعارض الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين. ومع ذلك، قالت دول أخرى - من بينها فرنسا وأستراليا وكندا- إنها تعتزم اتخاذ نفس الخطوة في اجتماع الأمم المتحدة.

وقالت الجارديان إنه في يوليو الماضي، أعلن ستارمر أنه سيعترف بدولة فلسطين بعد الضغوط المتزايدة من أعضاء البرلمان من حزب العمال بشأن تدهور الوضع الإنساني في غزة. غير أن زعيم حزب العمال أوضح أن الاعتراف البريطاني مشروط، وأنه سيحجم عنه إذا التزمت إسرائيل بوقف إطلاق النار وبسلام دائم يحقق حل الدولتين، والسماح للأمم المتحدة باستئناف إيصال المساعدات.