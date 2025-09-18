وزير خارجية كوريا الجنوبية يجري محادثات هاتفية مع نظيرته الفلسطينية ويؤكد تأييد "حل الدولتين"

أجرى وزير الخارجية الكوري الجنوبي، جو هيون، اليوم الخميس محادثات هاتفية مع وزيرة الخارجية الفلسطينية، فارسين أغابيكيان شاهين؛ لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط وتوسيع التعاون بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - إن الوزير الكوري أعرب عن قلقه العميق إزاء احتمال تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة بسبب الهجمات المتصاعدة الأخيرة.

وأعرب جو عن أمله في وقف إطلاق النار وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

وقال إن الحكومة الكورية قدمت مساعدات إنسانية للمدنيين المتضريين من هذه الأزمة، وستواصل المشاركة في جهود المجتمع الدولي لحل الأزمة، مؤكدًا أن الحكومة الكورية تؤيد "حل الدولتين" باستمرار، وأعرب عن قلقه من جميع الإجراءات التي تعيق "حل الدولتين"، مثل بناء المستوطنات.

وبدورها، أعربت أغابيكيان عن امتنانها لدعم كوريا وتأييده