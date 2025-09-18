قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مخالفات المرور 2025.. خدمة مجانية تكشف طرق الاستعلام والسداد والتظلم
تعادل 3 ونصف مليون جنيه.. خبير أثري يكشف ماجأة عن أزمة سرقة أسورة الملك بسوسنس الأول
نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 18 سبتمبر 2025
فصل تاريخي جديد.. الكشف عن شواهد أثرية تؤكد وجود ميناء قديم مغمور بالمياه في الإسكندرية
وزيرا خارجية مصر والسعودية: العدوان الإسرائيلي على غزة انتهاك جسيم للقانون الدولي
حماس: لن نكون حريصين على حياة المحتجزين مادام نتنياهو قرر قتلهم
أردوغان يجدد دعمه لعباس: تركيا لن تتخلى عن فلسطين
وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان ملفات غزة والسودان وتعزيز الشراكة
ترامب: إسقاط بوتين يبدأ من براميل النفط
قفل حديدي ومرتبة حمراء تكشف سر تنقيب الآثار أسفل مكتب صحة دشنا بقنا
14 مصنعًا و9 ملايين جهاز| صناعة الهواتف المصرية تفتح أبواب التصدير.. خبير يوضح
أخبار العالم

الكويت تدشن الإنتاج التجاري لحقل مطربة النفطي

الكويت تدشن الإنتاج التجاري لحقل مطربة النفطي
الكويت تدشن الإنتاج التجاري لحقل مطربة النفطي
أ ش أ

 أكد وزير النفط الكويتي، طارق الرومي، اليوم / الخميس / أن إعلان شركة "نفط الكويت" بداية إنتاجها التجاري في حقل "مطربة"، بشمال غربي الكويت، يعد إنجازا مهما لها، مشيرا إلى أنه يأتي نتيجة لعمل دؤوب قامت به الشركة استمر قرابة 20 عاما.
وأوضح الرومي، في تصريحات للصحفيين عقب حفل تدشين الإنتاج التجاري لحقل مطربة بمدينة الأحمدي، أن هذا الإنجاز جاء نتيجة لتحديات كبيرة ومعقدة واجهتها الشركة بكفاءة وعزيمة.
وذكر أن هذا الإنجاز يدفع الشركة إلى تحقيق المزيد من النجاحات المماثلة مستقبلا، مشيدا بدورها الفعال إذ تمكنت من تحقيق أهدافها الرئيسية بالرغم من صعوبة الحفر في حقل "مطربة".
وقال: "إن بئر مطربة ليس من الآبار السهلة على الإطلاق وقد شكل تحديا حقيقيا للشركة"، مؤكدا ثقته باستمرار شركة "نفط الكويت" وكافة الشركات النفطية لتحقيق مثل هذه الاكتشافات والإنجازات التي تعود بالنفع على دولة الكويت وترجمة لتوجيهات القيادة السياسية.
وحول تأثير إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة على أسواق النفط العالمية يوم أمس، أوضح وزير النفط الكويتي أنه على الرغم من الاتفاق المسبق مع منظمة "أوبك" على رفع الإنتاج إلا أن الأسعار في سوق النفط مازالت مناسبة وطبيعية.
وأشار إلى أن التنبؤ بمستقبل أسعار سوق النفط في الوقت الراهن يعد "أمرا بالغ الصعوبة"، معربا عن اعتقاده بأن يشهد سوق النفط على خلفية خفض الفائدة زيادة في الطلب وتحديدا في دول قارة آسيا.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف سعود الصباح، إن تدشين حقل "مطربة" يمثل انطلاقة جديدة للقطاع النفطي الكويتي تحت قيادة أمير البلاد ويعد "قفزة نوعية لمواكبة التحديات العالمية".
وأشار إلى أن تدشين هذا الحقل يعد ابتكارا جديدا قامت به شركة نفط الكويت نظرا لأنه من أصعب الحقول التي يمكن تطويرها في الكويت بسبب ارتفاع نسبة غاز الكبريت فيه.
وكشف أن شركة "نفط الكويت" استعانت بشركات عالمية لتطوير هذا الحقل كخطوة أولى ضمن منظومة جديدة تسمى (Integrated Production Management)، لافتا إلى أنها المرة الأولى التي تقوم فيها شركة نفط الكويت بتطبيق هذه المنظومة.
وأكد أهمية هذا المشروع الذي يساهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي لمؤسسة البترول الكويتية لعام 2035 وهو الوصول لقدرة إنتاجية تصل إلى 4 ملايين برميل من النفط يوميا والمحافظة على هذا المستوى من الإنتاج.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "نفط الكويت"، أحمد العيدان، أن هذا الحدث لا يعد مجرد تتويج لمشروع ناجح بل شهادة حية على الإصرار والابتكار وروح التعاون التي تميز بيئة العمل في الشركة.
وقال إن حقل "مطربة" ينضم اليوم إلى قائمة أصول الشركة الإنتاجية ليمنحها دفعة قوية في مسيرتها الاستراتيجية، لافتا إلى أن هذا النجاح يأتي في توقيت مفصلي بالنسبة لشركة نفط الكويت إذ شهدت مؤخرا تحولا جوهريا عبر هيكل تنظيمي جديد لا يهدف فقط إلى تعزيز الكفاءة بل إلى تحقيق رؤية أكثر وضوحا وزخما أكبر عبر جميع قطاعات الشركة.
وأوضح أن من ثمار هذا التحول إنشاء "مجموعة الاستكشافات الجديدة" التي كان الهدف منها تسريع دورة الاستكشاف وصولا إلى الإنتاج لاسيما في المكامن غير التقليدية والمعقدة.
وأشار إلى أن حقل "مطربة" يعد أول إنجاز كبير يسجل تحت مظلة هذا الهيكل إذ ساهم وضوح الرؤية والدعم المؤسسي في تقليص الجداول الزمنية والحد من المخاطر وتعزيز مكانة دولة الكويت على خارطة الإنتاج العالمية.
وأشاد العيدان بالجهود الاستثنائية التي بذلتها الفرق المتخصصة من الجيولوجيين والمهندسين إلى جانب المخططين والمشغلين وفرق الدعم الفني، مؤكدا أن دورهم جوهري في التغلب على تحديات البنية التحتية واستخدام أحدث التقنيات المتطورة بأعلى درجات الكفاءة.
تجدر الإشارة إلى أن الإنتاج التجاري من حقل "مطربة" بدأ رسميا في 15 يونيو 2025 وذلك بعد إتمام عمليات ربط بعض الآبار بمنشآت الإنتاج التابعة للشركة. ويقع الحقل في منطقة غير مطورة تفتقر إلى البنية التحتية في شمال غرب الكويت ويمتد على مساحة تتجاوز 230 كيلومترا مربعا خارج نطاق الأصول الحالية التي تشغلها الفرق التابعة للشركة.
وجرى اكتشاف النفط الخفيف ذي الجدوى التجارية للمرة الأولى فيه عام 2009، لكن بدء الإنتاج في هذا الحقل تأخر نظرا لوجود تركيزات مرتفعة من غاز كبريتيد الهيدروجين فيه تصل إلى نسبة 40% مما شكل أحد أبرز التحديات التي أخرت عملية الإنتاج.

