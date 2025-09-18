وزيرة فلسطينية تطالب بالحماية الدولية العاجلة للمدنيين وخاصة النساء والأطفال

قالت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، منى الخليلي، إن المرأة الفلسطينية تدفع ثمنًا باهظًا نتيجة الاحتلال الإسرائيلي، حيث فقدت آلاف النساء أرواحهن أو أبناءهن وأزواجهن، وتعرضن للنزوح والتشريد والحرمان من أبسط حقوقهن في الحياة الكريمة، وسط حصار خانق واستهداف ممنهج للمخيمات والبنى التحتية وانهيار الخدمات الأساسية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم/ الخميس/، أن ذلك جاء خلال كلمة لوزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، في فعالية جانبية نظمتها الوزارة، بالتعاون مع بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبمشاركة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، على هامش أعمال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان بعنوان "إعلاء أصوات النساء الفلسطينية".

ووجهت الخليلي سلسلة من المطالب العاجلة إلى مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، منها الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، توفير الحماية الدولية العاجلة للمدنيين وخاصة النساء والأطفال، والإفراج عن المعتقلات والمعتقلين لدى الاحتلال، وفي مقدمتهم الأطفال والمرضى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مع استجابة خاصة لاحتياجات النساء والفتيات.

