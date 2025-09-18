قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص
ابو الغيط يستقبل ملك إسبانيا ويعبر عن التقدير لمواقف مدريد المبدئية من القضية الفلسطينية
حريق محدود في مخلفات أسفل كوبري أكتوبر.. صور وفيديو
الضرائب تنفي ما تم تداوله بشأن ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام
بهدف السعيد.. الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بالشوط الأول بالدوري
ترامب: حرب أوكرانيا عار علينا.. ولدي التزام لإنهائها
ستارمر: الوضع في غزة لا يطاق.. ولا سلام بلا دولة فلسطينية.. وترامب: الاعتراف مرفوض
ترامب: الوضع بين إسرائيل وغزة معقد لكننا سننهي الحرب
أرقام صادمة في تنسيق الأزهر 2025.. طب فوق 95% وهندسة على الحافة
ملك إسبانيا يبحث مع رجال أعمال مصريين تعزيز دور القطاع الخاص بحضور وزير الاستثمار
ستارمر: لا يمكن التسامح مع ما يحدث في غزة
الأردن: إيقاف حركة المسافرين إلى الضفة الغربية بعد إغلاق قوات الاحتلال لمعبر الكرامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرة فلسطينية تطالب بالحماية الدولية العاجلة للمدنيين وخاصة النساء والأطفال

غزة
غزة
أ ش أ

 قالت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، منى الخليلي، إن المرأة الفلسطينية تدفع ثمنًا باهظًا نتيجة الاحتلال الإسرائيلي، حيث فقدت آلاف النساء أرواحهن أو أبناءهن وأزواجهن، وتعرضن للنزوح والتشريد والحرمان من أبسط حقوقهن في الحياة الكريمة، وسط حصار خانق واستهداف ممنهج للمخيمات والبنى التحتية وانهيار الخدمات الأساسية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم/ الخميس/، أن ذلك جاء خلال كلمة لوزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، في فعالية جانبية نظمتها الوزارة، بالتعاون مع بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبمشاركة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، على هامش أعمال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان بعنوان "إعلاء أصوات النساء الفلسطينية".
ووجهت الخليلي سلسلة من المطالب العاجلة إلى مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، منها الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، توفير الحماية الدولية العاجلة للمدنيين وخاصة النساء والأطفال، والإفراج عن المعتقلات والمعتقلين لدى الاحتلال، وفي مقدمتهم الأطفال والمرضى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مع استجابة خاصة لاحتياجات النساء والفتيات.
 

وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية أخبار فلسطين حقوق الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

وفاة يمني شري

معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة

ترشيحاتنا

التخطيط والتنمية الاقتصادية

التخطيط و الشباب والرياضة تطلقان فعاليات التصويت الإلكتروني لنادي الزهور بمشاركة النيابة الإدارية

وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي

وزير قطاع الأعمال: تحسين الخدمات المقدمة لعملاء "النصر للإسكان والتعمير" وحل القضايا العالقة

وزير الاسكان

وزير الإسكان: 75 قطعة أرض "بيت وطن" جاهزة لتوصيل الكهرباء بامتداد النرجس بالقاهرة الجديدة

بالصور

لن تتوقع.. ماذا يحدث لمرضى السكري عند شرب الكاكاو

هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟
هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟
هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟

لدعم صحة الأمعاء وتحسين الهضم.. أفضل توقيت لتناول بذور الشيا والكتان والشمر

الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم
الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم
الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم

نشرة المرأة والمنوعات | زيادة الأجسام العائمة بالعين تشير لأمراض خطيرة.. علامات خفية لتلف الكبد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ضبط 25 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير بشوارع مدينة الزقازيق

توك توك
توك توك
توك توك

فيديو

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

تطورات قضية فتاة الأردن

البراءة ليست النهاية.. أسرة آية عادل تتمسك بالتصعيد في قضية “ضحية الأردن”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد