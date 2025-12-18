كهربا يهنئ الشناوي بمناسبة عيد ميلاده.. ماذا قال؟

حرص محمود كهربا، لاعب القادسية الكويتي، على تهنئة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر بمناسبة عيد ميلاده.

وكتب كهربا على صورة تجمعه مع الشناوي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “عيد ميلاد سعيد كابيتانو”.

كهربا على انستجرام

من جانب آخر، نشر محمود كهربا، لاعب القادسية الكويتي ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب كهربا: “حقيقة الناس من حولك لا يعلمها إلا الله لذلك قل دائما اللهم دلني على من اراد بي خيرا واصرف عني من اراد بس شرا”.

وتابع: “حابب اقول ان في ناس عرفتها في حياتي كانوا قريبين ومحسوبين عليا بس للاسف محدش يعرف اللي في النفوس والناس دي انا نهيت علاقتي بيهم من فترة وغير مسئول عن اي تصرف بيعملوه سواء بيستلف او بينصب عليهم”.

وأضاف : “حابب اوضح ان اصحابي معروفين بالعدد ومليش اي علاقة بالناس دي وده تنويه علشان مش حابب اسمي يتحط جنب اسمهم”.