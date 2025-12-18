باريس سان جيرمان وحش.. حسن المستكاوي يعلق على نهائي كأس إنتركونتيننتال

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي على فوز باريس سان جيرمان بلقب كأس إنتركونتيننتال، على حساب نظيره فلامينجو البرازيلي.

وكتب المستكاوي عبر حسابه على إكس: "‏باريس سان جيرمان وحش الموسم ٦ بطولات في ٢٠٢٥ هزم فلامنجو ١/٢ بركلات الجزاء بعد التعادل ١/١ في الوقتين الأصلي والإضافي حارس باريس تصدى لأربع ضربات حزاء وكان ينقصه أن يتصدى لضربة خامسة ليعادل الرقم القياسي لعرابي حارس الاتحاد الذي تصدى لخمس ضربات جزاء في دور الثمانية لكاس مصر عام ١٩٧٣ امام الإسماعيلي".

وتوّج فريق باريس سان جيرمان بلقب كأس إنتركونتيننتال، على حساب نظيره فلامينجو البرازيلي، بعد الفوز عليه في النهائي بركلات الترجيح في اللقاء الذي يجمع بينهما على ملعب "أحمد بن علي"، في نهائي بطولة كأس القارات للأندية 2025 المقامة فيدولة قطر.

أحرز كفارا هدف تقدم باريس سان جيرمان في الدقيقة 40 بعد كرة عرضية أرضية من الجهة اليمنى من ديزيري دوي حاولإبعادها حارس مرمى فلامنجو ولكن ذهبت إلى كفارا الأخير سددها في المرمى الفارغ.

ونجح جورجينيو في إحراز هدف فلامنجو في الدقيقة 60 بعد تسديدة من ركلة جزاء سكنت يسار المرمى.