هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيريني يسري
العمرة الـ 10 آلاف.. أسرة عبد الحليم حافظ توجه الشكر لهذا الشخص
لتحديد المركز الثالث.. تعادل سلبي بين السعودية والإمارات بكأس العرب في الشوط الأول
الفراعنة وحلم اللقب الثامن.. محمد صلاح يطارد الكأس الغائب وحسام حسن يسعى لصناعة التاريخ
بث مباشر.. الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة الـ 30 دائرة الملغاة
حريق يلتهم مسجد في الحوامدية دون خسائر بشرية.. صور
التعليم العالي: إطلاق برنامج تدريبي عملي متقدم في جراحات المناظير بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث
بتكلفة 400 مليون جنيه ..منال عوض: مشروع مصنع قوص نقلة نوعية في إدارة المخلفات
إصابة 10 من أفراد شرطة الاحتلال في مواجهات مع الحريديم بالقدس.. واعتقال 4 مُشتبهين
مسابك حديثة ومنتجات استراتيجية.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع حلوان للمسبوكات
ليلة استثنائية تنتظر المصريين.. أطول ساعات ظلام في السنة وبداية العد التنازلي للشتاء
نجم الزمالك الأبرز.. قائمة هدافي كأس العرب قبل نهائى المغرب والأردن
رياضة

باريس سان جيرمان وحش.. حسن المستكاوي يعلق على نهائي كأس إنتركونتيننتال

حسن المستكاوي
حسن المستكاوي
سارة عبد الله

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي على فوز باريس سان جيرمان بلقب كأس إنتركونتيننتال، على حساب نظيره فلامينجو البرازيلي.

وكتب المستكاوي عبر حسابه على إكس: "‏باريس سان جيرمان وحش الموسم ٦ بطولات في ٢٠٢٥ هزم فلامنجو ١/٢ بركلات الجزاء بعد التعادل ١/١ في الوقتين الأصلي والإضافي حارس باريس تصدى لأربع ضربات حزاء وكان ينقصه أن يتصدى لضربة خامسة ليعادل الرقم القياسي لعرابي حارس الاتحاد الذي تصدى لخمس ضربات جزاء في دور الثمانية لكاس مصر عام ١٩٧٣ امام الإسماعيلي".

وتوّج فريق باريس سان جيرمان بلقب كأس إنتركونتيننتال، على حساب نظيره فلامينجو البرازيلي، بعد الفوز عليه في النهائي بركلات الترجيح في اللقاء الذي يجمع  بينهما على ملعب "أحمد بن علي"، في نهائي بطولة كأس القارات للأندية 2025 المقامة فيدولة قطر.

أحرز كفارا هدف تقدم باريس سان جيرمان في الدقيقة 40 بعد كرة عرضية أرضية من الجهة اليمنى من ديزيري دوي حاولإبعادها حارس مرمى فلامنجو  ولكن ذهبت إلى كفارا الأخير سددها في المرمى الفارغ. 

ونجح جورجينيو في إحراز هدف فلامنجو في الدقيقة 60  بعد تسديدة من ركلة جزاء  سكنت يسار المرمى.

باريس سان جيرمان حسن المستكاوي كأس إنتركونتيننتال فلامينجو

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

7 ملايين دولار للبطل.. صدى البلد يكشف الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية

ترامب والترشح لفترة رئاسية ثالثة.. خبير: الدستور الأمريكي غير واضح

بريطانيا تفرض قيودا على 5 أفراد و19 منظمة على علاقة بروسيا

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 41 سفينة ضمن أسطول الظل الروسي

هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيريني يسري

احذر من حقنة البرد الثلاثية.. فوائد وهمية وأضرار حقيقية على الجسم

تعاون بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة لرعاية الأبناء القصر

أمين مستقبل وطن الشرقية يُدلي بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

