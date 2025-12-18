الكشف عن الحذاء الجديد لمحمد صلاح قبل انطلاق كأس الأمم| صور

يستعد منتخب مصر لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتي 18 يناير المقبل.

وتألق محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي، بجلسة تصوير مميزة مع الحذاء الجديد قبل انطلاق كأس الأمم.

حذاء منتخب مصر

ويقع منتخب ق مصر في المجموعة الثانية، بجانب زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا.

وجاء ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا من وفقا ل القيمة التسويقية كالتالي

1ـ منتخب مصر: 137 مليون و400 ألف يورو

2ـ منتخب أنجولا: 53 مليون و30 ألف يورو

3ـ ـ منتخب جنوب أفريقيا: 44 مليون و800 ألف يورو

4ـ منتخب زيمبابوي: 10 ملايين و200 ألف يورو

ويخوض منتخب مصر بدأولي مبارياته ببطولة أمم أفريقيا يوم 22 ديسمبر بمواجهة زيمبابوي