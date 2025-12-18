قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير اقتصادي: ارتفع معدل إنفاق السائحين في مصر
تصادم سيارتين وإصابة 4 أشخاص أعلى طريق مصر اسكندرية الصحراوي
د.إسلام القناوي: بعض القوانين تحتاج تعديل منها تغليظ عقوبة التحرش
خلال أيام.. بدء الشتاء رسميا في هذا الموعد
تشكيل منتخب الإمارات أمام السعودية في كأس العرب
متسخنوش الملوخية والأرز.. نصائح وتحذيرات مهمة للتعامل مع الأطعمة
متابعة الانتخابات بشمال سيناء: عملية التصويت أمس استمرت لبعد الموعد المحدد
محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة الطرق والكباري
الانقلاب الشتوي 2025.. أقصر نهار وأطول ليل في نصف الكرة الشمالي
صلاح فوزي يكشف حقيقة تهديد نتائج الانتخابات شرعية مجلس النواب المقبل
تطبيق بالأنترنت.. القبض على رجل وسيدة يمارسان الرذيلة بالإسكندرية
بصحبة الأطفال.. توافد السيدات على اللجان الانتخابية في المنوفية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الكشف عن الحذاء الجديد لمحمد صلاح قبل انطلاق كأس الأمم| صور

سارة عبد الله

يستعد منتخب مصر لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتي 18 يناير المقبل.

وتألق محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي، بجلسة تصوير مميزة مع الحذاء الجديد قبل انطلاق كأس الأمم.

ويقع منتخب ق مصر في المجموعة الثانية، بجانب زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا.

وجاء ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا من وفقا ل القيمة التسويقية كالتالي

1ـ منتخب مصر: 137 مليون و400 ألف يورو

2ـ منتخب أنجولا: 53 مليون و30 ألف يورو

3ـ ـ منتخب جنوب أفريقيا: 44 مليون و800 ألف يورو

4ـ منتخب زيمبابوي: 10 ملايين و200 ألف يورو

ويخوض منتخب مصر بدأولي مبارياته ببطولة أمم أفريقيا يوم 22 ديسمبر بمواجهة زيمبابوي

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

صفقة شيكو بانزا.. مفاجأة جديدة في وقف القيد السابع للزمالك

تراجع تاريخي.. الاتحاد الأوروبي يلغي حظر محركات الاحتراق الداخلي

انهيار عملاق الـ ليدار.. شركة سيارات شهيرة تعلن إفلاسها

هجوم أمريكي على جنرال موتورز بسبب إنتاج سيارات فوق قدرة المواطن العادي

هترجع جديدة تاني.. نصائح لاستعادة ألوان الملابس الباهتة

المرأة تكسب..توافد السيدات للإدلاء بأصواتهن في جولة الإعادة بإنتخابات النواب بالشرقية

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

