نجم باريس سان جيرمان يتوج بجائزة أفضل لاعب في نهائي انتركونتيننتال

فاز فيتور فيريرا “فيتينيا”، لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية أمام فلامنجو البرازيلي، بكأس انتركونتيننتال.

توّج فريق باريس سان جيرمان بلقب كأس إنتركونتيننتال، على حساب نظيره فلامينجو البرازيلي، بعد الفوز عليه في النهائي بركلاتالترجيح في اللقاء الذي يجمع بينهما على ملعب "أحمد بن علي"، في نهائي بطولة كأس القارات للأندية 2025 المقامة فيدولة قطر.

أحرز كفارا هدف تقدم باريس سان جيرمان في الدقيقة 40 بعد كرة عرضية أرضية من الجهة اليمنى من ديزيري دوي حاولإبعادها حارس مرمى فلامنجو ولكن ذهبت إلى كفارا الأخير سددها في المرمى الفارغ.

ونجح جورجينيو في إحراز هدف فلامنجو في الدقيقة 60 بعد تسديدة من ركلة جزاء سكنت يسار المرمى.

وخاض فلامنجو البرازيلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: روسي

خط الدفاع: فاريلا- أورتيز- ليو بيريرا- أليكس ساندرو.

- خط الوسط: إريك- جورجينهو- دي أراسكايتا.

- خط الهجوم: كاراسكال- بلاتا- برونو هينريكي.

بينما خاض باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: سافونوف

- خط الدفاع: زائير إيمري، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديز

- خط الوسط: فابيان رويز، فيتينها، جواو نيفيز

- خط الهجوم: كانج إن لي، ديزيري دوي، كفاراتسخيليا