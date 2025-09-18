ترامب يلمّح لصفقة كبرى: أمريكا تجني المليارات من تيك توك

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ "القيمة الهائلة" لتيك توك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم في المملكة المتحدة مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستامر، وأشار إلى أنه سيتحدث إلى الزعيم الصيني شي جين بينج يوم الجمعة.

وقال الرئيس الأمريكي: "سنتحدث إلى الرئيس شي يوم الجمعة لنرى إن كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تيك توك، لما له من قيمة هائلة، ولا أحب أن أكشف عن قيمته، لكنني أحب تيك توك".

وأضاف: "الولايات المتحدة تحصل على رسوم إضافية ضخمة، أسميها رسومًا إضافية، لمجرد إبرام الصفقة. ولا أريد أن أتجاهل ذلك".

وتهرب ترامب من الإجابة عندما سُئل عن الدولة التي ستتحكم في خوارزمية التطبيق، التي تجذب المستخدمين لمشاهدة مقاطع فيديو متتالية على المنصة.

واجتمع مسؤولون أمريكيون وصينيون في وقت سابق من هذا الأسبوع في مدريد، حيث اتفقوا على إطار عمل لاتفاقية تيك توك.

من بين المستثمرين، الذين يُتوقع أن يمتلكوا حصةً تبلغ نحو 80% في تيك توك، بينما يمتلك المساهمون الصينيون النسبة المتبقية، أوراكل وأندريسن هورويتز وسيلفر ليك، وفقًا للمصادر.

وسيُدار الكونسورتيوم الجديد من قِبل مجلس إدارةٍ ذي أغلبيةٍ أمريكية، بمن فيهم عضوٌ تُعيّنه إدارة ترامب.