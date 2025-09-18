قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأردن يدين حادثة جسر الملك حسين ويحذّر: مصالح المملكة ومساعدات غزة في خطر
إبراهيم فايق يتغنى بالزمالك: الاستمرارية مفتاح النجاح مع تجربة جون إدوارد
الدرديري: رجوع الزمالك لمكانه الطبيعي في صدارة الدوري
إسرائيل في صدمة.. طائرة حوثية مسيرة تضرب فندقا بـ إيلات
الأقصر تستقبل ملك وملكة إسبانيا بترحاب رسمي وزيارة فريدة لمعبد الدير البحري
الرئيس الكازاخي يلتقي المفتي ووكيل الأزهر ووزير الأوقاف في ختام قمة زعماء الأديان بـ أستانا
مدبولي: ملتزمون بدعم وتطوير العلاقات مع مدريد.. ونشيد بالموقف الإسباني القوي تجاه القضية الفلسطينية
عبدالله السعيد يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والإسماعيلي
مخالفات المرور 2025.. خدمة مجانية تكشف طرق الاستعلام والسداد والتظلم
تعادل 3 ونصف مليون جنيه.. خبير أثري يكشف ماجأة عن أزمة سرقة أسورة الملك بسوسنس الأول
نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 18 سبتمبر 2025
فصل تاريخي جديد.. الكشف عن شواهد أثرية تؤكد وجود ميناء قديم مغمور بالمياه في الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غزة تثأر.. مقتل 4 جنود إسرائيليين بعد انفجار مدرعتهم في رفح

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
ناصر السيد

أعلن جيش الاحتلال اليوم الخميس مقتل أربعة جنود إسرائيليين وجُرح ثلاثة آخرون في مدينة رفح جنوب قطاع غزة عندما دهست سيارة نقلهم من طراز هامر عبوة ناسفة بدائية الصنع حوالي الساعة 9:15 صباح يوم الخميس.

وأوضح جيش الاحتلال أن الجنود المقتولين هم الرائد عمري حاي بن موشيه، 26 عامًا، من تسفريا؛ والملازم رون أرييلي، 20 عامًا، من الخضيرة؛ والملازم إيتان أفنير بن إسحاق، 22 عامًا، من هار براخا؛ والملازم عيران شيليم، 23 عامًا، من رامات يوحنان.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أنه على الرغم من أن المنطقة كانت تخضع سابقًا لتفتيشات متنوعة، إلا أن حماس أثبتت أحيانًا براعتها في زرع العبوات الناسفة خلال فترة الفراغ بعد أن تقوم وحدة سابقة بتفتيش المنطقة وقبل وصول وحدة أقل حماية.

وأشارت إلى أنه رغم هذه النكسة، صرّح جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن اجتياح مدينة غزة يتقدم بأقصى سرعة.

وتتحرك الفرقة 98 من جيش الاحتلال عبر منطقة الشاطئ والمناطق الساحلية من المدينة، وبعد ذلك، تقوم الفرقة 162 بمناورات في حي الشيخ رضوان والمناطق الشمالية الغربية من المدينة.

غزة تثأر مقتل 4 جنود إسرائيليين انفجار جيش الاحتلال مقتل أربعة جنود إسرائيليين مدينة رفح جنوب قطاع غزة عبوة ناسفة زرع العبوات الناسفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

وفاة يمني شري

معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

ترشيحاتنا

كيا K4 موديل 2026

شاهد | كيا K4 موديل 2026 الجديدة

هيونداي I30 إم سكودا سوبيرب 2026

أيهما تفضل .. هيونداي I30 أم سكودا سوبيرب 2026 ؟

نصائح للحفاظ علي نظام التوجيه في السيارات

نصائح للحفاظ علي نظام التوجيه في السيارات

بالصور

يهدد صحتك دون أن تدري.. نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة

أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

لن تتوقع.. ماذا يحدث لمرضى السكري عند شرب الكاكاو

هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟
هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟
هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟

لدعم صحة الأمعاء وتحسين الهضم.. أفضل توقيت لتناول بذور الشيا والكتان والشمر

الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم
الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم
الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد