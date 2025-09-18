غزة تثأر.. مقتل 4 جنود إسرائيليين بعد انفجار مدرعتهم في رفح

أعلن جيش الاحتلال اليوم الخميس مقتل أربعة جنود إسرائيليين وجُرح ثلاثة آخرون في مدينة رفح جنوب قطاع غزة عندما دهست سيارة نقلهم من طراز هامر عبوة ناسفة بدائية الصنع حوالي الساعة 9:15 صباح يوم الخميس.

وأوضح جيش الاحتلال أن الجنود المقتولين هم الرائد عمري حاي بن موشيه، 26 عامًا، من تسفريا؛ والملازم رون أرييلي، 20 عامًا، من الخضيرة؛ والملازم إيتان أفنير بن إسحاق، 22 عامًا، من هار براخا؛ والملازم عيران شيليم، 23 عامًا، من رامات يوحنان.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أنه على الرغم من أن المنطقة كانت تخضع سابقًا لتفتيشات متنوعة، إلا أن حماس أثبتت أحيانًا براعتها في زرع العبوات الناسفة خلال فترة الفراغ بعد أن تقوم وحدة سابقة بتفتيش المنطقة وقبل وصول وحدة أقل حماية.

وأشارت إلى أنه رغم هذه النكسة، صرّح جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن اجتياح مدينة غزة يتقدم بأقصى سرعة.

وتتحرك الفرقة 98 من جيش الاحتلال عبر منطقة الشاطئ والمناطق الساحلية من المدينة، وبعد ذلك، تقوم الفرقة 162 بمناورات في حي الشيخ رضوان والمناطق الشمالية الغربية من المدينة.