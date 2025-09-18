جيش الاحتلال تعليقًا على مقتل 4 جنود في رفح الفلسطينية: لا يزال هناك بُنى تحتية لحماس لم يتم تدميرها

علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيفي دفرين، اليوم الخميس، على مقتل أربعة جنود في انفجار عبوة ناسفة في رفح الفلسطينية، لافتًا إلى أنه لا يزال هناك بُنى تحتية لحركة "حماس" لم يتم تدميرها.

وأوضح دفرين - في البيان الذي بثته صحيفة "يديعوت آحرنوت" الإسرائيلية - أن "جنديًا واحدًا أصيب بجروح خطيرة وجنديين آخرين أصيبا بجروح متوسطة".

وأضاف أن البنية التحتية لحماس في المنطقة لم تتدمر بعد، مُشيرًا إلى أنه منذ بدء عملية "عربات جدعون"، تم بالفعل مهاجمة 1200 هدف للبنية التحتية التابعة لحركة حماس.

