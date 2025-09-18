قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: عدد القتلى الروس في الحرب أكثر من نظرائهم الأوكرانيين
شاهد | أول فيديو لقصف فندق إسرائيلي في إيلات بطائرة حوثية مسيرة
نتنياهو: نسيطر على 80% من قطاع غزة
مخالفات المرور 2025.. خدمة مجانية تكشف طرق الاستعلام والسداد والتظلم
مصطفى بكري: لو فكرت إسرائيل باختراق حدود مصر هيلاقونا تاني يوم في تل أبيب
حذاري من اللعب بالنار مع مصر.. مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهـ.ـيوني
مصطفى بكري: الإعلام الإسرائيلي جن جنونه بعد خطاب الرئيس السيسي
الأقصر ترتدي ثوب الملوك وتبهر العالم باستقبال ملك وملكة إسبانيا في زيارة تاريخية.. صور
صواريخ الحوثي تمطر سماء إسرائيل.. والاحتلال يحاول اعتراضها | شاهد
شعب وطني بالفطرة.. مصطفى بكري: الفدائية والنضال عنوان تاريخ الشعب المصري على مر العصور
مصطفى بكري: العقيدة الوطنية للقوات المسلحة قادرة على التصدي لكل محاولات الفوضى
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما على 3 قرى جنوب لبنان
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

جيش الاحتلال تعليقًا على مقتل 4 جنود في رفح الفلسطينية: لا يزال هناك بُنى تحتية لحماس لم يتم تدميرها

جيش الاحتلال تعليقًا على مقتل 4 جنود في رفح الفلسطينية: لا يزال هناك بُنى تحتية لحماس لم يتم تدميرها
جيش الاحتلال تعليقًا على مقتل 4 جنود في رفح الفلسطينية: لا يزال هناك بُنى تحتية لحماس لم يتم تدميرها
أ ش أ

علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيفي دفرين، اليوم الخميس، على مقتل أربعة جنود في انفجار عبوة ناسفة في رفح الفلسطينية، لافتًا إلى أنه لا يزال هناك بُنى تحتية لحركة "حماس" لم يتم تدميرها. 
وأوضح دفرين - في البيان الذي بثته صحيفة "يديعوت آحرنوت" الإسرائيلية - أن "جنديًا واحدًا أصيب بجروح خطيرة وجنديين آخرين أصيبا بجروح متوسطة".
وأضاف أن البنية التحتية لحماس في المنطقة لم تتدمر بعد، مُشيرًا إلى أنه منذ بدء عملية "عربات جدعون"، تم بالفعل مهاجمة 1200 هدف للبنية التحتية التابعة لحركة حماس.

هـ ع/ر ح م ن

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أخبار غزة رفح الفلسطينية

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

وفاة يمني شري

معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

كروان مشاكل وليلى الشبح

22 سبتمبر.. استئناف كروان مشاكل على حبسه في سب المنتجة ليلى الشبح

المتهمان

الداخلية تكشف كواليس تعدي مسلحين على شاب بسبب حادث تصادم بأكتوبر

المتهمون

مؤبد وغرامة بالملايين.. مصير صادم للمتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري

بالصور

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

سر الحفاظ على البامية طازجة لأطول فترة.. طرق تخزين لا تعرفينها

يهدد صحتك دون أن تدري.. نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

