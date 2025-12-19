رئيس البرلمان العربي يهنئ الكويت بذكرى تولى أمير البلاد مقاليد الحكم

هنأ محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، دولة الكويت قيادةً وحكومةً وشعبًا بمناسبة الذكرى الثانية لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد حكم البلاد، والتي توافق الـ 20 من شهر ديسمبر.

وبهذه المناسبة ثمن اليماحي ما تشهده دولة الكويت في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من نهضة تنموية شاملة، مشيدًا كذلك بجهود دولة الكويت بقيادة سموه حفظه الله، في دعم العمل العربي المشترك ودعم القضايا العربية وتعزيز التضامن العربي، داعيًا الله أن ينعم على سموه بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقه لمواصلة قيادة مسيرة البناء والتنمية في دولة الكويت نحو مزيد من التقدم والازدهار.

https://youtu.be/sCycfL0bKPw