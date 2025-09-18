رسالة نارية من القسام إلى الاحتلال بشأن مصير الأسرى الإسرائيليين

أصدرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" بيانا شديد اللهجة اليوم الخميس، محذرة جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخططه بشأن مدينة غزة.

وأكدت كتائب القسام، أن مدينة غزة لن تكون لقمة سائغة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنها أعدت جيشًا من الاستشهاديين وآلاف العبوات والكمائن لجنوده.

ووجهت القسام رسالة إلى إسرائيل قائلة "نقول لقيادة العدو العسكرية والسياسية إن غزة لن تكون لقمةً سائغةً لجيشكم الرعديد، ونحن لا نخشاكم وجاهزون لإرسال أرواح جنودكم إلى جهنم".

وأضافت "لقد أعددنا لكم جيشاً من الاستشهاديين وآلافاً من الكمائن والعبوات الهندسية وستكون غزة مقبرةً لجنودكم".

كما توعدت القسام الاحتلال قائلة: "أنتم تدخلون في حرب استنزاف قاسية ستكلفكم أعداداً إضافية من القتلى والأسرى، فلقد دربنا مجاهدينا على وضع العبوات داخل قمرات آلياتكم، كما أن جرافاتكم ستكون أهدافاً مميزة لمجاهدينا وسبباً لزيادة أعداد الأسرى لدينا".

وتابعت "إن أسراكم موزعون داخل أحياء مدينة غزة، ولن نكون حريصين على حياتهم طالما أن نتنياهو قرر قتلهم، وإن بدء هذه العملية الإجرامية وتوسيعها يعني أنكم لن تحصلوا على أي أسيرٍ لا حيٍ ولا ميتٍ، وسيكون مصيرهم جميعاً كمصير (رون أراد)".