شاهد | أول فيديو لقصف فندق إسرائيلي في إيلات بطائرة حوثية مسيرة

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس مقطع فيديو لإصابة طائرة حوثية مسيرة فندق في مدينة إيلات ما أدى إلى اشتعال النيران فيه.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت أنه تم تفعيل الإنذارات في منطقة إيلات بعد الاشتباه بتسلل طائرة من الشرق.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن سلطات دولة الاحتلال رفعت درجة الاستنفار في إيلات خوفاً من تسلل طائرات معادية.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية على ميناء الحديدة غرب اليمن، أمس الأول الثلاثاء في إطار ما وصفه بضمان استمرار الحصار البحري والجوي المفروض على جماعة الحوثي.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل طاتس إلى أن تل أبيب لن تتوانى عن استخدام كامل قدراتها العسكرية ضد أي جهة تسعى لاستهدافها، مؤكدا أن "الحوثيين سيواصلون تلقي ضربات دقيقة وموجعة، وسيدفعون أثماناً باهظة عن كل محاولة عدوانية ضد إسرائيل".