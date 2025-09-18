صواريخ الحوثي تمطر سماء إسرائيل.. والاحتلال يحاول اعتراضها | شاهد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس، بأن قوات الدفاع الجوي بجيش الاحتلال تحاول اعتراض صواريخ حوثية بعد رصد إطلاقها من اليمن.

ونشرت صحيفة "إسرائيل هيوم" مقطع فيديو يظهر فيه الصواريخ في سماء إسرائيل، وقالت القناة الـ12 إنه بعد غارة الطائرة المسيرة في إيلات رصد جيش الاحتلال إطلاق صاروخ من اليمن إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أصابت طائرة حوثية مسيرة فندق في مدينة إيلات الإسرائيلية، ولم تكشف سلطات دولة الاحتلال عن الخسائر المادية أو البشرية الناجمة عن هذا الحادث، فيما أشارت إلى أنها تمشط المكان الذي يقع فيه الفندق.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية على ميناء الحديدة غرب اليمن، أمس الأول الثلاثاء في إطار ما وصفه بضمان استمرار الحصار البحري والجوي المفروض على جماعة الحوثي.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى أن تل أبيب لن تتوانى عن استخدام كامل قدراتها العسكرية ضد أي جهة تسعى لاستهدافها، مؤكدا أن "الحوثيين سيواصلون تلقي ضربات دقيقة وموجعة، وسيدفعون أثماناً باهظة عن كل محاولة عدوانية ضد إسرائيل".