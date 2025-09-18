قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل قمة نيوكاسل وبرشلونة في دوري الأبطال
200 ألف جنيه تعويضًا.. كواليس مثيرة في أولى جلسات محاكمة الفنانة شيرين عبدالوهاب بتهمة سب وقذف
ترامب: عدد القتلى الروس في الحرب أكثر من نظرائهم الأوكرانيين
شاهد | أول فيديو لقصف فندق إسرائيلي في إيلات بطائرة حوثية مسيرة
نتنياهو: نسيطر على 80% من قطاع غزة
مخالفات المرور 2025.. خدمة مجانية تكشف طرق الاستعلام والسداد والتظلم
مصطفى بكري: لو فكرت إسرائيل باختراق حدود مصر هيلاقونا تاني يوم في تل أبيب
حذاري من اللعب بالنار مع مصر.. مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهـ.ـيوني
مصطفى بكري: الإعلام الإسرائيلي جن جنونه بعد خطاب الرئيس السيسي
الأقصر ترتدي ثوب الملوك وتبهر العالم باستقبال ملك وملكة إسبانيا في زيارة تاريخية.. صور
صواريخ الحوثي تمطر سماء إسرائيل.. والاحتلال يحاول اعتراضها | شاهد
شعب وطني بالفطرة.. مصطفى بكري: الفدائية والنضال عنوان تاريخ الشعب المصري على مر العصور
أخبار العالم

ترامب: عدد القتلى الروس في الحرب أكثر من نظرائهم الأوكرانيين

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن عدد قتلى الروس في الحرب أكثر من نظرائهم من أوكرانيا.
وأضاف  الرئيس الأمريكي:  أتوقع من بوتين ألا يخذلني في السعي لإنهاء حرب أوكرانيا، وذلك خلال مؤتمر صحفي بمشاركة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن.

وتابع ترامب: لا أتفق مع كير ستارمر بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

من جانبه قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية .

وأضاف ستارمر، أن  الأمن أساس العلاقة البريطانية الأمريكية، وذلك خلال مؤتمر صحفي بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لندن.

وأشار ستارمر: ناقشت مع الرئيس ترامب سبل زيادة الدعم الدفاعي لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أنه من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رسميا ، اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسمية إلى بريطانيا .

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني كان قد صرح في وقت سابق بأنه يعتزم الاعتراف بدولة فلسطين قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر، ما لم تستجب إسرائيل لمجموعة من الشروط لتحسين الوضع الإنساني في غزة.

ومن المقرر أن تبدأ اجتماعات القمة رفيعة المستوى في الأمم المتحدة -التي يشارك فيها قادة العالم، في 23 سبتمبر. وكان تقرير لصحيفة “تايمز” أفاد بأن ستارمر امتنع عن الإعلان رسميا عن اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين حتى بعد مغادرة ترامب، خشية أن يسيطر هذا الإعلان على المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر أن يعقده مع ترامب في قصر تشيكرز يوم الخميس.

ولفتت الصحيفة إلى أن ستارمر يجد نفسه على خلاف مع الإدارة الأمريكية بشأن هذا الإجراء، والتي تعارض الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين. ومع ذلك، قالت دول أخرى - من بينها فرنسا وأستراليا وكندا- إنها تعتزم اتخاذ نفس الخطوة في اجتماع الأمم المتحدة.

وقالت الجارديان إنه في يوليو الماضي، أعلن ستارمر أنه سيعترف بدولة فلسطين بعد الضغوط المتزايدة من أعضاء البرلمان من حزب العمال بشأن تدهور الوضع الإنساني في غزة. غير أن زعيم حزب العمال أوضح أن الاعتراف البريطاني مشروط، وأنه سيحجم عنه إذا التزمت إسرائيل بوقف إطلاق النار وبسلام دائم يحقق حل الدولتين، والسماح للأمم المتحدة باستئناف إيصال المساعدات.  

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قتلى الروس أوكرانيا كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

