ترامب : الولايات المتحدة تعمل على استعادة قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الخميس ، أن بلاده تعمل على استعادة قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ، إن الولايات المتحدة "تحاول استعادتها"، مشيرًا إلى أن موقع القاعدة القريب من الصين يمنحها أهمية استراتيجية خاصة، مضيفًا : "نريد استعادة تلك القاعدة".

وتُعد قاعدة باغرام ، التي أنشأها الاتحاد السوفيتي سابقًا ، القاعدة الأبرز للقوات الأمريكية في أفغانستان عقب هجمات 11 سبتمبر 2001 ، قبل أن تنسحب منها واشنطن عام 2021 لتنتقل السيطرة لاحقًا إلى حركة طالبان.

ا س ع/م ر و ا ن/رأش