بوتين : أكثر من 700 ألف جندي روسي على خطوط القتال في أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس ، أن أكثر من 700 ألف جندي من القوات الروسية يتمركزون حاليا على خطوط القتال في أوكرانيا، وذلك خلال اجتماع متلفز مع عدد من قيادات البرلمان في موسكو، نقلته قناة "روسيا اليوم".

وفي المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قيامه بزيارة ميدانية إلى قواته المنتشرة في منطقة دونيتسك شرقي البلاد، التي تعد مركز المواجهات العسكرية مع الجيش الروسي.

ويعكس الإعلان المتزامن من بوتين وزيلينسكي حجم التصعيد المستمر على الجبهة الشرقية، حيث يسعى كل طرف لإظهار قوته العسكرية وصموده أمام الضغوط.

