امين عام الناتو يزور قاعدة فولكل الجوية في هولندا فى إطار تعزيز قدرات الحلف

زار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته ، اليوم الخميس ، قاعدة فولكل الجوية في هولندا، التي تضم سربين من مقاتلات "إف-35" التابعة لسلاح الجو الملكي الهولندي، إضافة إلى وحدة الذخائر 703 التابعة للقوات الجوية الأميركية.

وتعد مهام الدعم الجوي والدفاع الجوي من أبرز مسؤوليات الطائرات المتمركزة في القاعدة، حيث تتولى مقاتلات "إف-35" من فولكل، إلى جانب تلك المتمركزة في قاعدة ليوواردن، مهام الإنذار السريع لاعتراض الطائرات غير المعرّفة، وذلك ضمن تنسيق مشترك مع حلفاء الناتو في بلجيكا ولوكسمبورج، في إطار دول "بنلوكس" والتي تضم بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج.

وخلال الزيارة، التقى روته عدداً من الطيارين وأفراد الطواقم الداعمة من القوات الهولندية والأمريكية.. وقال: "من الرائع أن أكون هنا في فولكل، وأن ألتقي الرجال والنساء المخلصين الذين يسهمون في حماية أجوائنا وتعزيز قوة تحالفنا".

ورافق الأمين العام في الزيارة كل من: اللواء يوهان فان ديفينتر، قائد القيادة المشتركة للقوات المسلحة الهولندية، والعميد ماريتشل فان إجموند، قائد قيادة القتال الجوي الهولندية.

وتعد دول "بنلوكس" اتحاد اقتصادي تأسس عام 1944 بين ثلاث ممالك في أوروبا الغربية، وهي بلجيكا، هولندا، ولوكسمبورج.. وقد جرى تفعيل الاتفاق عام 1947، واستمر حتى عام 1960 عندما تحولت إلى اتحاد البنلوكس الاقتصادي، والاسم مشتق من الحروف الأولى لتلك الدول