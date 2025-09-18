لافروف: موسكو مستعدة للبحث عن حلول وسط لإنهاء الأزمة الأوكرانية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، اليوم الخميس ، أن موسكو مستعدة للبحث عن حلول وسط لإنهاء الأزمة الأوكرانية، شريطة أن تضمن أي تسوية قادمة المصالح الأمنية لروسيا، إلى جانب حقوق الناطقين بالروسية داخل أوكرانيا.

وقال لافروف ، في مقابلة تلفزيونية نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ، إن "الرئيس فلاديمير بوتين، أكد مراراً أن الحل الدائم لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تسوية قائمة على التفاهم المتبادل"، مشدداً على أن "روسيا منفتحة على ذلك إذا جرى احترام مصالحها ومصالح مواطنيها في أوكرانيا، كما تُحترم مصالح الأطراف الأخرى".

وأضاف أن "الدول الغربية لا تسعى لتغيير النظام في كييف، بل تواصل دعمه"، متهماً بعض العواصم الأوروبية بـ"تجاهل قضايا حقوق الإنسان في أوكرانيا، والتركيز بدلاً من ذلك على السيطرة على ما تبقى من أراضيها بعد أي تسوية محتملة".

ا س ع/م د ن ي/رأش

/أ ش أ/