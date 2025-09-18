تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام السفارة الإيطالية بجاردن سيتي

أزالت الأجهزة المختصة الحواجز الخرسانية من أمام مقر السفارة الإيطالية في منطقة جاردن سيتي بالقاهرة، وذلك بعد أيام قليلة من إزالة الحواجز الأمنية المحيطة بالسفارة البريطانية في شارع أحمد راغب بوسط العاصمة، في إطار سياسة المعاملة بالمثل على خلفية ما تتعرض له البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.



وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبدالعاطي، أن مصر ماضية في فتح جميع الطرق المغلقة أمام السفارات الأجنبية، وإزالة أي حواجز تعيق حركة السيارات والمارة.

و أضاف وزير الخارجية ، أنه قولا واحدا، ستزال جميع الحواجز وتفتح الطرق أمام جميع السفارات الأجنبية في مصر.



وكانت السلطات المصرية قد أزالت في نهاية أغسطس الماضي الحواجز المحيطة بمبنى السفارة البريطانية في القاهرة، وذلك عقب تصريحات الوزير بشأن ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي لا توفر الحماية الكاملة للسفارات المصرية بالخارج، والتي تعرضت في أكثر من مناسبة لاعتداءات من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، تحت ذرائع وصفتها القاهرة بأنها “ادعاءات ظالمة” ذات دوافع سياسية مشبوهة تخدم الاحتلال الإسرائيلي وتضلل الرأي العام بشأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من إبادة جماعية.