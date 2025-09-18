قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفيتو الأمريكي يجهض مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
طفل يقود سيارة ويعرض أرواح المواطنين للخطر وآخران يجلسان أعلاها بالقليوبية.. فيديو
غياب زعيم الثغر.. هزيمة الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري
مفاجأة في سماء غزة.. المقاومة تقتنص طائرتين إسرائيليتين مسيرتين
توقف الحلقة .. نقل مقدم برنامج 90 دقيقة إلى المستشفى في وعكة صحية مفاجئة
البرهان : منفتحون على أي جهود لإيقاف الحرب شريطة الحفاظ على سيادة ووحدة السودان
بعد سرقة الأسورة الملكية.. خبيرة ترميم تسرد كواليس التعامل مع المجوهرات والآثار
مطارا القاهرة والغردقة الدولي يحصدان جائزتين المجلس الدولي في أفريقيا ACI Africa
السفير محمد العرابي: الشعب الإسرائيلي لا بد أن يدفع ثمن غطرسة حكومته.. وبيان الدوحة وحده لا يكفي
ضربة موجعة لتل أبيب: ميناء إيطالي يغلق أبوابه أمام الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل
تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام السفارة الإيطالية بجاردن سيتي
ترامب : الولايات المتحدة تعمل على استعادة قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان
أخبار العالم

ريميني الإيطالية تصفع تل أبيب: لا مكان لإسرائيل في معرض السياحة العالمي

إسرائيل
أ ش أ

أعلنت السلطات المحلية في مدينة ريميني الإيطالية، بالتنسيق مع حكومة إقليم إميليا-رومانيا، استبعاد إسرائيل من المشاركة في المعرض السياحي الدولي المقبل، بسبب العملية العسكرية المستمرة في غزة، وذلك بحسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

وأوضحت مجموعة المعارض الإيطالية (IEG)، المسؤولة عن تنظيم معرض "TTG Travel Experience 2025"، أنها أبلغت هيئة السياحة الإسرائيلية بوقف مشاركتها، استنادًا إلى موقف بلدية ريميني وحكومة الإقليم.

وجاء في رسالة مشتركة لعمدة ريميني جميل صادقلواد، ورئيس إقليم إميليا-رومانيا ميشيل دي باسكال، أن "حضور إسرائيل في معرض ريميني للسياحة غير مناسب"، فيما شدد العمدة في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أن "الترويج لمناطق الحرب والإرهاب والموت كوجهات سياحية أمر غير مقبول".

ومن المقرر أن يُقام المعرض في مدينة ريميني خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر المقبل.

مدينة ريميني الإيطالية إقليم إميليا رومانيا استبعاد إسرائيل المعرض السياحي الدولي ريميني الإيطالية صفع تل أبيب

