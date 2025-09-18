ريميني الإيطالية تصفع تل أبيب: لا مكان لإسرائيل في معرض السياحة العالمي

أعلنت السلطات المحلية في مدينة ريميني الإيطالية، بالتنسيق مع حكومة إقليم إميليا-رومانيا، استبعاد إسرائيل من المشاركة في المعرض السياحي الدولي المقبل، بسبب العملية العسكرية المستمرة في غزة، وذلك بحسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

وأوضحت مجموعة المعارض الإيطالية (IEG)، المسؤولة عن تنظيم معرض "TTG Travel Experience 2025"، أنها أبلغت هيئة السياحة الإسرائيلية بوقف مشاركتها، استنادًا إلى موقف بلدية ريميني وحكومة الإقليم.

وجاء في رسالة مشتركة لعمدة ريميني جميل صادقلواد، ورئيس إقليم إميليا-رومانيا ميشيل دي باسكال، أن "حضور إسرائيل في معرض ريميني للسياحة غير مناسب"، فيما شدد العمدة في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أن "الترويج لمناطق الحرب والإرهاب والموت كوجهات سياحية أمر غير مقبول".

ومن المقرر أن يُقام المعرض في مدينة ريميني خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر المقبل.