عاجل
طفل يقود سيارة ويعرض أرواح المواطنين للخطر وآخران يجلسان أعلاها بالقليوبية.. فيديو
غياب زعيم الثغر.. هزيمة الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري
مفاجأة في سماء غزة.. المقاومة تقتنص طائرتين إسرائيليتين مسيرتين
توقف الحلقة .. نقل مقدم برنامج 90 دقيقة إلى المستشفى في وعكة صحية مفاجئة
البرهان : منفتحون على أي جهود لإيقاف الحرب شريطة الحفاظ على سيادة ووحدة السودان
بعد سرقة الأسورة الملكية.. خبيرة ترميم تسرد كواليس التعامل مع المجوهرات والآثار
مطارا القاهرة والغردقة الدولي يحصدان جائزتين المجلس الدولي في أفريقيا ACI Africa
السفير محمد العرابي: الشعب الإسرائيلي لا بد أن يدفع ثمن غطرسة حكومته.. وبيان الدوحة وحده لا يكفي
ضربة موجعة لتل أبيب: ميناء إيطالي يغلق أبوابه أمام الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل
تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام السفارة الإيطالية بجاردن سيتي
ترامب : الولايات المتحدة تعمل على استعادة قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان
بوتين : أكثر من 700 ألف جندي روسي على خطوط القتال في أوكرانيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

جلسة نقاشية بمعهد العالم العربي بباريس حول تداعيات اعتراف فرنسا بدولة فلسطين وماوراء الرمز من حقائق

غزة
غزة
أ ش أ

نظم معهد العالم العربي في باريس، جلسة نقاشية بعنوان "الاعتراف بدولة فلسطين: ما وراء الرمز من حقائق؟"، وذلك بالشراكة مع منظمة "مراسلون بلا حدود" ومجلة "لونوفيل أوبس" الفرنسية. 
يأتي انعقاد هذه الجلسة النقاشية في وقت تستعد فيه فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين، فقد جمع هذا اللقاء نخبة من الدبلوماسيين والباحثين والصحفيين لمناقشة التداعيات العملية لهذه الخطوة الدبلوماسية التاريخية، في ضوء القانون الدولي، والواقع الدبلوماسي، والعقبات أمام حرية الصحافة في غزة. 
وفي كلمة افتتاحية، أكدت السفيرة هالة أبو حصيرة، سفيرة فلسطين لدى فرنسا، ضرورة أن يكون هذا الاعتراف مقترنا بعقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، وعلى الاستيطان الإسرائيلي، وفرض عقوبات على جرائم الحرب ومجرمي الحرب. 
وقالت السفيرة هالة أبو حصيرة إن معهد العالم العربي "لطالما كان ملتقى ومكانا أساسيا لنعلم المزيد عن فلسطين، ونعرف تاريخها والقضية الفلسطينية وكفاح الشعب الفلسطيني من أجل حريته".
وأضافت أن خلال أيام قليلة ستعترف فرنسا بدولة فلسطين، مؤكدة أهمية اتخاذ إجراءات ملموسة للحفاظ على حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد القادر على ضمان السلام والاستقرار في منطقتنا" . 
وتابعت أن هذا الاعتراف هو اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهو اعتراف من شأنه أيضا أن يوجه رسالة مهمة للغاية ليس فقط للشعب الفلسطيني ولكن أيضا لإسرائيل، لأنه يأتي في وقت ترتكب فيه إسرائيل جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أكدت أن هذا الاعتراف يجب أن يُقترن بعقوبات على دولة إسرائيل، عقوبات تشمل حظر على الأسلحة، وعلى المستوى الأوروبي عقوبات تشمل تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفرض عقوبات على كل ما هو غير قانوني، أي فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، وفرض عقوبات على الاستيطان الإسرائيلي، وعلى جرائم الحرب ومجرمي الحرب.
ولفتت في هذا الصدد إلى أهمية وقوة القانون الدولي، مؤكدة أهمية تعزيز الهيئات والمحاكم الدولية حتى تتحقق العدالة للضحايا الفلسطينيين، وتعزيز الهيئات الدولية بشكل ملموس حتى تتمكن من تنفيذ مهمتها الأساسية، وهي محاكمة مجرمي الحرب وتحقيق العدالة للضحايا. 
وتابعت أنه لكي يتحقق هذا، من المهم توثيق الجرائم، والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. وفي هذا الصدد، أعربت عن تقديرها لدور الصحفيين الفلسطينيين، "وكل فلسطيني في غزة، حيث أن شعبا بأكمله أصبح صحفيا .. كل رجل، وكل امرأة، وكل طفل يوثق استشهاده، أو فقد منزله، وفقد أرضه"، مشيرة إلى أن إسرائيل اختارت اغتيال أكثر من 250 صحفيا في قطاع غزة وحدها "لدفن الحقيقة، ولاغتيال شهود الحقيقة".
وختمت كلمتها بالقول إن الشعب الفلسطيني سيبقى على أرضه، وسيواصل نضاله من أجل حريته، ومن أجل حقوقه ومن أجل العدالة.
بعد ذلك، عُقدت ثلاث موائد مستديرة، ناقش خلالها باحثون وصحفيون وجهات فاعلة ميدانية الاثار الفعلية لهذا القرار في سياق دبلوماسي، مسلطين الضوء على القانون الدولي والمعوقات أمام حرية الصحافة في غزة.
وكانت جلسة النقاش الأولى حول "اعتراف فرنسا بدولة فلسطين: ما هي التداعيات الملموسة؟"، تهدف إلى توضيح كيف سيؤثر هذا الاعتراف دبلوماسيا على العلاقات الفرنسية الفلسطينية، وكذلك مناقشة تداعيات هذا القرار على فلسطين ودول المنطقة، في ظل استمرار الحرب في غزة، وكذلك استمرار الاستيطان في الضفة الغربية.
وتحدثت خلال هذه الجلسة، ليلى شهيد، المندوبة العامة السابقة لفلسطين في فرنسا وسفيرة فلسطين السابقة لدى الاتحاد الأوروبي، التي أكدت أن الأولوية في الوقت الحالي هي وضع حد للاحتلال الاسرائيلي وانسحاب الجيش الإسرائيلي من جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، مشددة أيضا على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار "لأن كل دقيقة نقضيها هنا .. هناك من يموت تحت القنابل". 
وتحت عنوان "استحالة ممارسة الصحافة في غزة"، تناولت المائدة المستديرة الثانية جميع التحديات التي يواجهها الصحفيون في تغطية الوضع في غزة، مع شهادات ميدانية ، وتسليط الضوء على الهجمات على حرية الصحافة، والتضليل الإعلامي والهجمات الموجهة ضد الصحفيين.
وتحدث خلال هذه الجلسة "عادل الزعنون"، صحفي فلسطيني في وكالة الانباء الفرنسية، و"أليس فروسار"، صحفية متخصصة في شؤون الشرق الأوسط، ومراسلة في القدس بين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٤.
أما الجلسة الثالثة فسلطت الضوء على سؤال "ما الذي يمكن أن يقدمه القانون الدولي اليوم؟"، حيث تناولت مفارقة وهي أنه لم يسبق أن ذُكر القانون الدولي بهذا القدر من التكرار في الخطابات الرسمية، وتعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات تؤكد مركزية القانون الدولي، ومع ذلك، فإن انتهاكات القانون الدولي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة تُرتكب يوميا . وتحدث خلالها إلياس صنبر، كاتب وسفير فلسطين السابق لدى اليونسكو. 
ويترقب العالم أجمع اعلان فرنسا بالاعتراف بدولة فلسطين الأسبوع المقبل. فقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 24 يوليو الماضي، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر الجاري، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في إحلال السلام في المنطقة.

باريس فلسطين دولة فلسطين

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

الطفل

واقعة مأساوية.. كلب يلتهم طفـ.لا عمره 3 سنوات في ميت حلفا بالقليوبية

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

المتهم

كل ما يحتاج فلوس يطبع.. الداخلية تضبط أخطر مزور للعملات في الجيزة

تنسيق الأزهر 2025

تنسيق الأزهر 2025 .. كلية الطب للبنين بالقاهرة 95.08% ودمياط 94.31%

بالصور

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

سر الحفاظ على البامية طازجة لأطول فترة.. طرق تخزين لا تعرفينها

طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية

يهدد صحتك دون أن تدري.. نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة

أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

