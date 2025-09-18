رئيس الوزراء البريطاني : لندن وواشنطن ملتزمتان بإنهاء أزمة الشرق الأوسط ودعم أوكرانيا

شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الخميس، على التزام لندن وواشنطن بالعمل من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية في الشرق الأوسط ، والتوصل إلى تسوية تحقق السلام للإسرائيليين والفلسطينيين، فضلاً عن دعم أوكرانيا في مواجهة "أكبر هجمات روسية منذ بداية الحرب".

وقال ستارمر ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما نشرت الحكومة البريطانية ، إن بلاده ستواصل مع الولايات المتحدة "زيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين" من أجل دفعه إلى قبول اتفاق سلام دائم، مضيفاً أن "ترامب قاد الطريق في هذا المجال".

وأضاف أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة جددتا "العلاقة الخاصة" بينهما لعصر جديد، معلناً توقيع شراكة تكنولوجية جديدة تهدف إلى دفع التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف.

وأوضح أن الاتفاق الجديد يأتي إضافة إلى التعاون القائم في الدفاع والتجارة، مؤكداً أن "بريطانيا والولايات المتحدة تقفان معاً كأول شريكين في الدفاع والتجارة، والآن في العلوم والتكنولوجيا".

وأشار إلى أن الشراكة التكنولوجية "ستغير حياة الناس" من خلال إيجاد حلول للأمراض وتعزيز الديمقراطية وخلق وظائف عالية المهارة، لافتا إلى استثمارات جديدة بقيمة 250 مليار جنيه إسترليني متبادلة عبر الأطلسي، من المتوقع أن توفر أكثر من 15 ألف وظيفة في بريطانيا.

وأكد ستارمر أن الأمن يظل حجر الزاوية في العلاقة الخاصة بين البلدين، مشيراً إلى التعاون الدفاعي العميق من إنتاج الطائرات المقاتلة إلى الغواصات الجديدة ضمن شراكة "أوكوس".

واختتم رئيس الوزراء البريطاني كلمته بالتأكيد على أن الشراكة بين لندن وواشنطن "شكلت مسار التاريخ" مراراً عبر العقود، وأنها تظل ضرورية "للمستقبل ولمصلحة شعبينا".