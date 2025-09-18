ستارمر يحث ترامب على زيادة الضغط على بوتين مع تصاعد الحرب في أوكرانيا

دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الخميس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا، محذراً من أن بوتين "إما يشعر بالجرأة أو يتصرف بتهور"، على حد قوله.

وقال ستارمر - في مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب، حسبما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية - إن على الحلفاء "تكثيف التحرك ضده"، مشيراً إلى أن التحرك الأوروبي بدعم أمريكي يمثل نموذجاً لتحمل أوروبا مسؤولياتها.

من جانبه، قال ترامب إن الحرب في أوكرانيا ما كانت لتندلع لو كان في السلطة حينها، مضيفاً أن "الجنود الروس يُقتلون بمعدل أسرع من الأوكرانيين".

وأكد أنه يأمل "في أخبار جيدة قريباً"، مشيراً إلى أن الصراع "كان يتجه في وقت من الأوقات نحو حرب عالمية ثالثة، لكن ذلك لم يعد الحال الآن"، مضيفًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "خذله بشدة".

كما أعرب ترامب عن استعداده لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد روسيا، لكنه شدد على أنه لن يقوم بذلك طالما استمرت بعض الدول الأوروبية في شراء النفط الروسي.

وأضاف أن خفض أسعار النفط سيجبر بوتين على "التراجع عن الحرب"، مؤكدا أن موسكو "لن يكون أمامها خيار آخر"، موضحًا أنه فرض عقوبات على الهند في محاولة لوقف شرائها النفط الروسي، مضيفًا: "أنا على استعداد للقيام بالمزيد، لكن ليس في الوقت الذي يواصل فيه من أحارب من أجلهم شراء النفط من روسيا".

وفي هذا الصدد، قال ستارمر إن بعض الدول الأوروبية لا تزال "معتمدة بشكل مفرط على الطاقة الروسية"، مشددا على أهمية تعزيز موقف أوكرانيا في هذه المرحلة، ومضيفا أنه "لا توجد حلول سحرية" للأزمة.

