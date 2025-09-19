رئيس الصين ونظيره الأمريكي يجريان اتصالا هاتفيا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد أن وسائل إعلام صينية، قالت إن رئيس الصين شي جين بينج ونظيره الأمريكي دونالد ترامب يجريان اتصالا هاتفيا.

وفي وقت سابق صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقناة فوكس نيوز بأن الصين، على ما يبدو، قد وافقت على صفقة بشأن تيك توك، وذلك بعد إعلانه عن اتفاق في وقت سابق من هذا الأسبوع مع الصين يُبقي تطبيق الفيديوهات القصيرة قيد التشغيل في الولايات المتحدة.

وقال لبرنامج "القصة مع مارثا ماكالوم": "عقدنا اجتماعًا مثمرًا للغاية قبل أيام، ويبدو أنهم وافقوا على تيك توك".

ووصفت الصين يوم الأربعاء الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في مدريد لتحويل ملكية تيك توك إلى ملكية أمريكية بأنه "مربح للجانبين"، وقالت في افتتاحية إعلامية رسمية إنها ستراجع صادرات تيك توك التكنولوجية وتراخيص الملكية الفكرية.

ومن المقرر أن يتحدث ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج يوم الجمعة.



