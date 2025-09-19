قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صافرة محمود وفا تدير قمة الأهلي وسيراميكا في الدوري
ما هي صيغة الدعاء باسم الله الأعظم؟.. رددها في ساعة الإجابة يوم الجمعة
مصادر طبية: 12 ألف شهيد منذ انهيار الهدنة في غزة
التعليم في غزة هدف صعب المنال نتيجة سياسة الاحتلال ضد الأطفال.. تقرير
دعاء بداية العام الدراسي الجديد .. رددوها الآن تحفظ الأبناء وتمنحهم التفوق والنجاح
مواجهة دبلوماسية محتملة بين باريس وتل أبيب بسبب اعتراف فرنسا المرتقب بالدولة الفلسطينية
العراق.. مقتل عبد الرحمن الحلبي أحد أبرز قيادات داعـ ش
خلفًا لـ ريبيرو.. فيتوريا يقترب من تدريب الأهلي
نانسي إبراهيم تستضيف سفير تشاد في برنامج «قصتي» بالنيل الثقافية
دعاء مغرب يوم الجمعة .. ردده حتى الغروب يشرح الصدر ويزيد الرزق ويفك الكرب
رسالة ملك إسبانيا عن الأقصر: «نأمل في العودة»
البورصة تربح 22.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

رئيس الصين ونظيره الأمريكي يجريان اتصالا هاتفيا

رئيس الصين ونظيره الأمريكي
رئيس الصين ونظيره الأمريكي
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد أن وسائل إعلام صينية، قالت إن رئيس الصين شي جين بينج ونظيره الأمريكي دونالد ترامب يجريان اتصالا هاتفيا.

وفي وقت سابق صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقناة فوكس نيوز بأن الصين، على ما يبدو، قد وافقت على صفقة بشأن تيك توك، وذلك بعد إعلانه عن اتفاق في وقت سابق من هذا الأسبوع مع الصين يُبقي تطبيق الفيديوهات القصيرة قيد التشغيل في الولايات المتحدة.

وقال لبرنامج "القصة مع مارثا ماكالوم": "عقدنا اجتماعًا مثمرًا للغاية قبل أيام، ويبدو أنهم وافقوا على تيك توك".

ووصفت الصين يوم الأربعاء الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في مدريد لتحويل ملكية تيك توك إلى ملكية أمريكية بأنه "مربح للجانبين"، وقالت في افتتاحية إعلامية رسمية إنها ستراجع صادرات تيك توك التكنولوجية وتراخيص الملكية الفكرية.

ومن المقرر أن يتحدث ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج يوم الجمعة.


 

رئيس الصين الصين دونالد ترامب ترامب

