أقوى من كورونا .. استشاري مناعة يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 أجانب لمحاولتهم التسلل من الأردن
السيطرة على تسريب غاز بمدينة ناصر في سوهاج
ماكرون: فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية الاثنين المقبل
40 صورة ترصد انتهاء استعدادات بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية
ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس أول يوم في الدراسة
طارق فهمي: التيارات السياسية الإسرائيلية الكبرى تدرك قوة مصر وتخشى أي تجاوز يؤدي لمواجهتها
تريزيجيه أفضل لاعب في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
أشرف زكي ومنير مكرم في زيارة للفنان عيد أبو الحمد بالمستشفى.. صور
قبل بدء الدراسة بساعات| إنارة المدرسة الرسمية للغات بالعاصمة الإدارية وحل مشكلاتها
سموحة يحقق الفوز على حرس الحدود في الدوري
طرح البوسترات المنفردة لأبطال حكاية نور مكسور
إدارة ترامب في مباحثات مع طالبان لإعادة القوات الأمريكية لقاعدة باجرام

ناصر السيد

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم الجمعة أن إدارة ترامب تجري مناقشات مع حركة طالبان بشأن إعادة ترسيخ وجود عسكري أمريكي محدود في قاعدة باجرام الجوية بأفغانستان كنقطة انطلاق لعمليات مكافحة الإرهاب، وفقًا لأشخاص مطلعين على المفاوضات.

وأفادت المصادر للصحيفة الأمريكية بأن إعلان الرئيس ترامب المفاجئ يوم الخميس عن سعيه لاستعادة قاعدة باجرام الجوية في أفغانستان يُعدّ أحد العناصر المحتملة لجهود دبلوماسية أوسع نطاقًا لتطبيع العلاقات مع طالبان. 

وتشمل المحادثات، التي يقودها المبعوث الخاص للرد على الرهائن، آدم بوهلر، تبادلًا محتملًا للأسرى، وصفقة اقتصادية محتملة، وعنصرًا أمنيًا.

وكان الرئيس ترامب أعلن أمس الخميس، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في لندن أن الولايات المتحدة تسعى لاستعادة السيطرة والتواجد في قاعدة باجرام الجوية في أفغانستان واصفا إياها بأنها أقرب نقطة إلى الصين.

