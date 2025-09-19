إدارة ترامب في مباحثات مع طالبان لإعادة القوات الأمريكية لقاعدة باجرام

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم الجمعة أن إدارة ترامب تجري مناقشات مع حركة طالبان بشأن إعادة ترسيخ وجود عسكري أمريكي محدود في قاعدة باجرام الجوية بأفغانستان كنقطة انطلاق لعمليات مكافحة الإرهاب، وفقًا لأشخاص مطلعين على المفاوضات.

وأفادت المصادر للصحيفة الأمريكية بأن إعلان الرئيس ترامب المفاجئ يوم الخميس عن سعيه لاستعادة قاعدة باجرام الجوية في أفغانستان يُعدّ أحد العناصر المحتملة لجهود دبلوماسية أوسع نطاقًا لتطبيع العلاقات مع طالبان.

وتشمل المحادثات، التي يقودها المبعوث الخاص للرد على الرهائن، آدم بوهلر، تبادلًا محتملًا للأسرى، وصفقة اقتصادية محتملة، وعنصرًا أمنيًا.

وكان الرئيس ترامب أعلن أمس الخميس، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في لندن أن الولايات المتحدة تسعى لاستعادة السيطرة والتواجد في قاعدة باجرام الجوية في أفغانستان واصفا إياها بأنها أقرب نقطة إلى الصين.